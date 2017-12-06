Владимир Путин заявил на концерте, посвященном 85-летию автомобильного завода в Нижнем Новгороде, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — сказал Владимир Путин, отметив, что «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».

До недавнего времени нынешний президент не давал прямого ответа на вопросы о его участии в выборах, объясняя это тем, что такие заявления могут плохо сказаться на работе чиновников.

7 мая 2018 года истекает срок полномочий Владимира Путина. Впервые его избрали главой российского государства в 2000 году.

О президентских амбициях на выборах в 2018 году уже заявили сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, оппозиционный политик Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, а также председатель Партии роста Борис Титов.