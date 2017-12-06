Власти России не будут препятствовать поездке российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года в нейтральном статусе. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с рабочими Горьковского автозавода, передает «РИА Новости».

«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал Путин. При этом он подчеркнул, что окончательное решение на днях примет олимпийское собрание.

Ранее президент России заявил, что участие российских спортсменов под нейтральным флагом — «унижение» для страны и это недопустимо.

Накануне вечером исполком Международного Олимпийского комитета (МОК) объявил о дисквалификации сборной России с Олимпиады-2018. По решению МОК, под нейтральным флагом в Играх смогут принять участие только «чистые» российские спортсмены, прошедшие спортивную квалификацию.

На сегодняшней встрече с рабочими автозавода Владимир Путин также объявил о своем намерении баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году.