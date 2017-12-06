Редакция журнала Time
The Silence Breakers are TIME's Person of the Year 2017— TIME (@TIME)
#TIMEPOY https://t.co/mLgNTveY9z pic.twitter.com/GBo9z57RVG December 6, 2017
Второе место занял президент США Дональд Трамп, который был «человеком года» в прошлом году. В список также попали председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, гендиректор Amazon Джефф Безос, сценарист Пэтти Дженкинс, спортсмен Колин Каперник, организация Dreamers и спецпрокурор США Роберт Мюллер.
По версии читателей Time, которые проголосовали в интернете, «человеком года», стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Движение против домогательств и сексуального насилия началось после массовых обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а также флэшмоба #MeToo, который запустила в твиттере актриса Алиса Милано.