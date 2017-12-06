Редакция журнала Time выбрала «человеком года» каждого, кто «нарушил молчание» (silence breakers) — женщин и мужчин, которые рассказали о сексуальных домогательствах. На обложку журнала поместили женщин, которые первыми заговорили об этой проблеме, — актрису Эшли Джадд, певицу Тейлор Свифт, бывшего инженера Uber Сьюзан Фаулер и других «нарушителей молчания».

Второе место занял президент США Дональд Трамп, который был «человеком года» в прошлом году. В список также попали председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, гендиректор Amazon Джефф Безос, сценарист Пэтти Дженкинс, спортсмен Колин Каперник, организация Dreamers и спецпрокурор США Роберт Мюллер.

По версии читателей Time, которые проголосовали в интернете, «человеком года», стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Движение против домогательств и сексуального насилия началось после массовых обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а также флэшмоба #MeToo, который запустила в твиттере актриса Алиса Милано.