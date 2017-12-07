Сергей Савостьянов / ТАСС

Экс-министр экономики Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, в своем последнем слове в Замоскворецком суде Москвы попросил прощения и обещал посвятить остаток жизни «отстаиванию интересов людей», сообщает ТАСС.

«Когда у тебя все в порядке, то ты отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами, я многое передумал за этот год, но как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей», — сказал он.

Свою вину экс-министр не признает и считает себя «жертвой чудовищной и жестокой провокации». «А автор провокации растворился, только запах серы в воздухе остался», — отметил Улюкаев, объявив Сечина «cпециалистом по проворачиванию определенного рода денежек, дурно пахнущих делишек».

Улюкаев считает, что несет ответственность за другие поступки: «То, что я делал, я делал недостаточно, прискорбно мало — слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, искал чужой благосклонности, карьеру и благополучие предпочитал отстаиванию принципов, получал какие-то подарки, сам их делал».

В своем последнем слове экс-министр часто обращался к историческому опыту и литературе. «Вышинский (Генпрокурор времен сталинских репрессий. — Esquire) отдыхает, у него царицей доказательств было признание доказательств, здесь же — голословные рассуждения, что раз сумка тяжелая, то в ней деньги. Обвинение абсурдно, но в нем есть система, и ее краеугольный камень — жестокость и безнаказанность провокаторов. Все это надо расследовать, и все это будет расследовано. Но пока следствие сшило черное дело белыми нитками», — заявил Улюкаев.

«Выступая на процессе по сфабрикованному делу, Фидель Кастро сказал: «История меня оправдает». Могу лишь повторить эти пророческие слова. Жернова истории мелят медленно, но неумолимо и муку хорошую делают. Уверен, что так будет и на этот раз», — сказал Улюкаев. Он также добавил, что «колокол может прозвонить» по каждому.