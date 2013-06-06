Никита, 10 лет

ИРАК Саддама Хусейна убили. Не помню, как зовут нового президента, но фамилия его, по‑моему, Саакашвили. Там очень много нефти, больше всего вообще в мире.

УКРАИНА В море очень много медуз, так что я не купался. Прямо кишат.

РОССИЯ Убила последнего короля.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ В Корее собак жрут. Это плохо. Я бы туда поехал и всех собак в Россию забрал.

ГРУЗИЯ Вино в Грузии отличное, говорят.

АНГЛИЯ Островок. Очень холодно. Живет Абрамович.

ИЗРАИЛЬ Торговля очень была сильная.

АМЕРИКА Русские построили сначала атомную бомбу. Потом американцы. Потом опять русские. Потом опять американцы.

КИТАЙ Самые хорошие запчасти для машин. И в Японии тоже. Хорошая кухня. Суши.

Варя, 5 лет

РОССИЯ В Петербурге была война, и некоторые детки погибли, и повесили на столбу корону из цветочков.

АМЕРИКА Раньше в Америке жили индейцы. Их убили, или они поссорились, и была война.

УКРАИНА Самая близкая страна к Москве.

АНГЛИЯ Ее язык похож на русский. Lift и лифт — это почти одинаковые слова.

КИТАЙ Там великий бывает дракон, который просто там сидит.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ В Корее, по‑моему, считается, кто первый добежит до верхушки самой высокой горы и увидит целую луну, ему будет всю жизнь счастье.

ИЗРАИЛЬ Я в школе, по‑моему, слышала только слово «Израиль», и ничего больше. Один мальчик это сказал, и сказал, что это очень красивая страна.

Егор, 10 лет

КИТАЙ У них там некоторые вещи есть… я раньше думал, что очень хорошие, а на самом деле очень плохие.

РОССИЯ Она давно очень существует, 850 лет, что ли.

АМЕРИКА Я там не был, но большинство людей, как мне кажется, в ней миллионеры.

Христофор, 9 лет

РОССИЯ В ней много чего современного. Самая высокая страна по ресурсам, ну и по растительности тоже большая.

УКРАИНА На Украине очень много земляники и очень много садов.

АНГЛИЯ Английский язык вообще-то международный. Hello everybody.

КИТАЙ Не очень развитая страна — китайцы плавают не на кораблях, а на веслах.

ТУРЦИЯ Больше всех туда ездит народа в этом году.

ГРУЗИЯ Грузины ездят в Москву продавать еду.

Даня, 8 лет

РОССИЯ Дедушка сбрасывал бомбы на вражеские пушки. Бабушка работала. Поэтому они называются ветераны.

КИТАЙ В Китае жила девушка Мулан. Она возглавила войско, и благодаря ей китайцы победили своих врагов-кунов.

Петя, 9 лет

АМЕРИКА В ней есть небоскребы, хорошие дороги с асфальтом, и всякие чернокожие ходят.

ЭСТОНИЯ Это довольно богатая страна, европейская, и там хорошо кататься на лыжах.

КИТАЙ Китай культурный и изобретательный. Бумагу изобрел и фейерверки.

Дина, 9 лет

УКРАИНА Украина — она такая же, как и Россия. Она находится в России, где-то в этой области.

КИТАЙ Страна палок, и люди соответствуют. Такие длинные, спокойные. Они едят ведь палочками.

ЭСТОНИЯ Очень хорошая страна. Я там не была, но по названию она мне кажется очень солнечной.

АНГЛИЯ В ней находится Лондон, а в Лондоне много политики. Политическая страна.

ИЗРАИЛЬ Очень воинственный. Хочет лидером быть.

МОНГОЛИЯ Мы ее изучали, но я не очень помню, я болела. Мне кажется, она такая спокойная. На нее много нападали, а она ни на кого не нападала.

Влад, 13 лет

РОССИЯ В России я живу, и Россия — моя любимая страна.

АМЕРИКА Америка — самая моя нелюбимая страна.

КУБА Мировая столица наркотиков.