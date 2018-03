Apple Music и iTunes подвели музыкальные итоги 2017 года в России, опубликовав рейтинги самых популярных альбомов и треков.

Самым прослушиваемым альбомом среди российских пользователей Apple Music стал «Если че, я Баха» казахстанского рэпера Jah Khalib.

Рейтинг лучших песен возглавил трек «Тает лед» украинской группы «Грибы».

Альбомы

1. Jah Khalib — «Если чё, я Баха»

2. Imagine Dragons — «Evolve»

3. Скриптонит — «Праздник на улице 36»

4. The Weeknd — «Starboy»

5. Ноггано — «Лакшери»

6. Loboda — «H2LO»

7. Ed Sheeran — Divide (Deluxe)

8. Oxxxymiron — «Горгород»

9. Грибы — «Дом на колёсах, Ч. 1»

10. Егор Крид — «Что они знают?»

В тридцатку лучших альбомов также вошли: Макс Барских — «Туманы», Monatik — «Звучит», Скриптонит — «Дом с нормальными явлениями», ATL — «Лимб», Rag'n'Bone Man — «Human» (Deluxe), «Fifty Shades Darker (Original Motion Picture Soundtrack)», Каста — «Четырёхглавый орёт», Kendrick Lamar — «DAMN.», Artik & Asti — «Номер 1», Ленинград — «Ленинград: лучшее!», Twenty One Pilots — «Blurryface», Metallica — «Hardwired…To Self-Destruct» (Deluxe), «La La Land (Original Motion Picture Soundtrack)», L'One — «Гравитация», Баста — «Баста 5, Часть 2», LINKIN PARK — «One More Light», Баста — «Баста 5, Часть 1», Мот — «Наизнанку», Lana Del Rey — «Lust for Life», Depeche Mode — «Spirit» (Deluxe).

Песни

1. « Грибы» — «Тает лёд "

2. Ed Sheeran — «Shape of You»

3. Luis Fonsi — «Despacito» (feat. Daddy Yankee)

4. Rag'n'Bone Man — «Human»

5. Ofenbach — «Be Mine»

6. Loboda — «Твои глаза»

7. Jah Khalib — «Лейла» (feat. Маквин)

8. Макс Барских — «Туманы»

9. Clean Bandit — «Rockabye» (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

10. Imagine Dragons — «Believer»

В тридцатку лучших песен также вошли: MiyaGi & Эндшпиль — «I Got Love» (feat. Рем Дигга), Monatik — «Кружит», Allj — «Розовое вино» (feat. Feduk), Баста — «Сансара», Imagine Dragons — «Thunder», Filatov & Karas — «Лирика» (feat. Masha), Estradarada — «Вите надо выйти», Loboda — «Случайная», Kaleo — «Way Down We Go», Мот — «Сопрано» (feat. Ани Лорак), Artik & Asti — «Неделимы», Егор Крид & Molly — «Если ты меня не любишь», T-Fest & Скриптонит — «Ламбада», The Weeknd — «Starboy» (feat. Daft Punk), T-Fest — «Улети», Calvin Harris — «My Way», Alekseev — «Океанами стали», Егор Крид — «Потрачу», Баста — «Выпускной (Медлячок)», Наргиз — «Вдвоём» (feat. Максим Фадеев).