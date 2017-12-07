Polaris / East News

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, известному по многочисленным обвинениям в сексуальных домогательствах и насилии, приписывают создание обширной сети связей с влиятельными людьми, которая позволяла ему более чем 30 лет избегать публичного скандала. Об этом говорится в новом расследовании газеты The New York Times.

По данным издания, Вайнштейн злоупотреблял своим положением, прибегал к угрозам и взяткам, а также занимался поиском компрометирующей информации на потерпевших — для этого он целенаправленно выделял представителей шоу-бизнеса, репортеров и даже политиков, которые могли бы помочь ему с этим. Некоторые помогали продюсеру, не зная всей правды, многие догадывались или знали о репутации Вайнштейна, но мало кто представлял реальные масштабы всей ситуации. К такому выводу издание пришло после разбора около 200 интервью, писем и документов внутреннего пользования.

Брат и партнер Вайнштейна, Боб, давал взятки пострадавшим женщинам еще в 1990 году, ассистенты продюсера составляли специальные руководства, в которых были подсказки по поводу острых ситуаций с женщинами, а его адвокаты улаживали вопросы так, чтобы факты не всплывали наружу. Журналисты таблоида National Enquirer собирали компромат на тех, кто хотел сообщить о домогательствах или насилии, а голливудское агентство по подбору талантов Creative Artists Agency помогало оказывать давление. Вайнштейн также известен дружбой с гендиректором American Media, Inc (крупная компания, издатель журналов и таблоидов. — Esquire) Дэвидом Дж. Пекером, за что его даже называли неприкасаемым «другом Пекера». По данным издания, так себя могут называть только «избранные» люди, например, президент Дональд Трамп.

В расследовании также говорится, что Вайнштейну помогли связи с Хиллари Клинтон: продюсер был одним из спонсоров ее предвыборной кампании. Сама бывший госсекретарь могла быть в курсе ситуации с домогательствами, поскольку об этом ее предупреждали актриса и писательница Лена Данэм и журналистка Тина Браун.