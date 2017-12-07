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The Economist, октябрь 2017
К столетней годовщине Октябрьской революции британский журнал The Economist поместил Путина на обложку в образе царя. На его мундире красуется орден в виде красной звезды и медали, одна из которых повторяет очертания полуострова Крым. «В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь под властью царя», — говорится в подзаголовке.
Путин заслужил свой титул, спася страну от хаоса 1990-х, но добился этого жесткими методами (подавление оппозиции, агрессивная внешняя политика), и это в будущем может сыграть с ним злую шутку,
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TIME, июль 2017
Необычная обложка этого номера Time состоит из множества безликих иконок пользователей интернета, и на ней легко угадывается лицо президента России. Вынос гласит: «Секретный план остановки заговора Путина по выборам».
Автор статьи Массимо Калабреси
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TIME, май 2017
На этой обложке Путина нет, но обойти вниманием ее невозможно. Белый Дом превращается в Храм Василия Блаженного, пока журналисты Time исследуют информационную войну России против Соединенных штатов.
Авторы
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Newsweek, май 2017
Заголовок статьи гласит: «
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New Yorker, март 2017
Пожалуй, самая яркая и интересная обложка уходящего года. Не столько из-за того, что на ней изображен Путин, а из-за кириллицы в названии издания. Сам рисунок, на котором президент России через монокль смотрит на бабочку с головой Дональда Трампа, отсылает к самой первой обложке The New Yorker 1925 года.
«Художник Бэрри Блитт изобразил будущее, в котором наш денди (вымышленный персонаж, символ журнала. — Esquire) становится Юстасом Владимировичем Тилли, а чешуекрылое под пристальным взором — не кто иной, как ошеломленный Дональд Трамп», — так арт-директор New Yorker Франсуаза Мули
В каверстори под заголовком «
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Der Spiegel, март 2017
Der Spiegel последовательно и жестко критикует президента США, и в мартовском номере задается вопросом: «
На карикатуре Путин изображен с узнаваемой прической Трампа, а в подзаголовке значится громкий неологизм Doppelregent, что с немецкого можно перевести как «дважды правитель». В главном материале «Русский вопрос» исследуется «вмешательство России в американские выборы» и то, как это отразится на отношениях Путина с Западом.
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The Economist, февраль 2017
На обложке изображены Трамп с накрашенными губами и Путин со следом помады на лице. Заголовок гласит:
Издание приходит к пессимистичному заключению: «Стремление заключить с Путиным большую сделку — бредовая затея. Независимо от того, насколько Трамп хороший переговорщик, ничего не выйдет. Слишком велик риск, что все закончится опасным и дестабилизирующим противостоянием обманутого и эмоционально нестабильного Трампа с Путиным».
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EastWest, январь-февраль 2017
Путин оказался на обложке журнала в результате опроса читателей, которые выбрали его человеком года. В анонсе номера редакция EastWest называет российского президента «королем» и
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New Statesman, январь 2017
Британский еженедельник в январе прошлого года вышел с карикатурным портретом и заголовком «Месть Путина».
Журналисты приходят к заключению, что у Путина и западных лидеров разное видение того, как должен быть устроен мир. «Путинская политика опирается на великодержавные традиции: контроль территории и утверждение государственного суверенитета, особенно в пределах исторической сферы влияния. Соединенные штаты, напротив, занимались беспорядочными гуманитарными интервенциями, сменами режимов и риторикой о глобальной демократии», — говорится в статье.
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L’Obs, январь 2017
Еще одна совместная обложка Путина и Трампа. Заголовок французского еженедельника гласит: «Трамп и Путин: секреты дьявольской пары» (Trump, Poutine, les secrets d'un couple infernal)