The Economist, октябрь 2017

К столетней годовщине Октябрьской революции британский журнал The Economist поместил Путина на обложку в образе царя. На его мундире красуется орден в виде красной звезды и медали, одна из которых повторяет очертания полуострова Крым. «В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь под властью царя», — говорится в подзаголовке.

Путин заслужил свой титул, спася страну от хаоса 1990-х, но добился этого жесткими методами (подавление оппозиции, агрессивная внешняя политика), и это в будущем может сыграть с ним злую шутку, пишет автор . В 2018 году Путин займет президентское кресло в последний раз, и ему предстоит решать проблему передачи власти. Журналист The Economist проводит параллель с октябрьскими событиями и предсказывает, что в отсутствие демократических механизмов новый лидер появится в результате борьбы за власть, которая может стать началом распада России.

TIME, июль 2017

Необычная обложка этого номера Time состоит из множества безликих иконок пользователей интернета, и на ней легко угадывается лицо президента России. Вынос гласит: «Секретный план остановки заговора Путина по выборам».

Автор статьи Массимо Калабреси рассказывает о 15-страничном документе , разработанном американскими киберспециалистами к президентским выборам. По его словам, этот план демонстрирует, насколько «Вашингтон был обеспокоен» действиями России. В нем описаны действия властей в случае кибератак на инфраструктуру выборов — в частности, с задействованием правоохранительных органов, военных и членов Национальной гвардии по запросу Пентагона или президента.

TIME, май 2017

На этой обложке Путина нет, но обойти вниманием ее невозможно. Белый Дом превращается в Храм Василия Блаженного, пока журналисты Time исследуют информационную войну России против Соединенных штатов.

Авторы приходят к выводу, что «Россия, возможно, обрела способность, которую долго не могла развить в годы холодной войны — менять курс событий в США с помощью манипуляции общественным мнением». Это уже не рудиментарные методы вроде кражи переписок американских политиков, а взлом соцсетей, в том числе Twitter, а также распространение фейк-новостей с помощью «фабрики троллей», говорится в материале.

Newsweek, май 2017

Заголовок статьи гласит: « Кампания Путина по уничтожению американской демократии ». Коротко суть материала заключается в следующем: Путину повезло с ценами на нефть, у россиян возникло ощущение, что он восстанавливает порядок в стране после Ельцина, и это принесло ему бешеную популярность на родине. «Он, можно сказать, сделал Россию снова великой, и большинству россиян это очень понравилось. Это же позволило Москве убедить перспективных молодых людей стать кибервоинами Матушки-России. Люди, совершившие атаку на Национальный комитет Демократической партии и кампанию Хиллари Клинтон, не были свидетелями холодной войны. В основном это миллениалы под смешными никнеймами, которые весело наводняют хаос».

New Yorker, март 2017

Пожалуй, самая яркая и интересная обложка уходящего года. Не столько из-за того, что на ней изображен Путин, а из-за кириллицы в названии издания. Сам рисунок, на котором президент России через монокль смотрит на бабочку с головой Дональда Трампа, отсылает к самой первой обложке The New Yorker 1925 года.

«Художник Бэрри Блитт изобразил будущее, в котором наш денди (вымышленный персонаж, символ журнала. — Esquire) становится Юстасом Владимировичем Тилли, а чешуекрылое под пристальным взором — не кто иной, как ошеломленный Дональд Трамп», — так арт-директор New Yorker Франсуаза Мули описала обложку .

В каверстори под заголовком « Путин, Трамп и новая холодная война » исследуется влияние России на выборы президента в США. Авторы проводят параллель с политикой генсека СССР Юрия Андропова, который «проводил aktivniye meropriyatiya», чтобы не допустить переизбрания Рональда Рейгана. В 2016 году в американском обществе произошел раскол и сложилась благоприятная почва для dezinformatsiya, и российские спецслужбы воспользовались этим, чтобы подорвать веру граждан в демократические институты, считают авторы.

Der Spiegel, март 2017

Der Spiegel последовательно и жестко критикует президента США, и в мартовском номере задается вопросом: « Сколько Путина в Трампе? », очевидно, отсылая к главной политической теме этого года — связях администрации Трампа с Россией.

На карикатуре Путин изображен с узнаваемой прической Трампа, а в подзаголовке значится громкий неологизм Doppelregent, что с немецкого можно перевести как «дважды правитель». В главном материале «Русский вопрос» исследуется «вмешательство России в американские выборы» и то, как это отразится на отношениях Путина с Западом.

The Economist, февраль 2017

На обложке изображены Трамп с накрашенными губами и Путин со следом помады на лице. Заголовок гласит: «Заигрывания с Россией: может ли это хорошо закончиться»? (Courting Russia: can it end well?).

Издание приходит к пессимистичному заключению: «Стремление заключить с Путиным большую сделку — бредовая затея. Независимо от того, насколько Трамп хороший переговорщик, ничего не выйдет. Слишком велик риск, что все закончится опасным и дестабилизирующим противостоянием обманутого и эмоционально нестабильного Трампа с Путиным».

EastWest, январь-февраль 2017

Путин оказался на обложке журнала в результате опроса читателей, которые выбрали его человеком года. В анонсе номера редакция EastWest называет российского президента «королем» и пишет : «Мы решили оставить букву W в имени Wladimir (архаичное написание имени на немецком языке), чтобы сделать акцент на имперских амбициях, так напоминающих времена Первого рейха».

New Statesman, январь 2017

Британский еженедельник в январе прошлого года вышел с карикатурным портретом и заголовком «Месть Путина». В статье авторы прослеживают 25-летнюю историю взаимоотношений России и Запада — от распада Советского союза до присоединения Крыма.

Журналисты приходят к заключению, что у Путина и западных лидеров разное видение того, как должен быть устроен мир. «Путинская политика опирается на великодержавные традиции: контроль территории и утверждение государственного суверенитета, особенно в пределах исторической сферы влияния. Соединенные штаты, напротив, занимались беспорядочными гуманитарными интервенциями, сменами режимов и риторикой о глобальной демократии», — говорится в статье.

L’Obs, январь 2017

Еще одна совместная обложка Путина и Трампа. Заголовок французского еженедельника гласит: «Трамп и Путин: секреты дьявольской пары» (Trump, Poutine, les secrets d'un couple infernal)