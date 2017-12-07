Дональд Трамп заявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля, а также объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. По его мнению, «Иерусалим — не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире», передает Reuters.

Издание также сообщает , что заявление президента США осудили арабы и мусульмане Ближнего Востока, назвав такое решение провокацией для неспокойного региона. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что США таким образом теряет роль посредника в мирном урегулировании.

Палестинская группировка ХАМАС объявила, что заявление Трампа «открывает врата ада». «Единый Иерусалим — арабский и мусульманский, это столица государства Палестины, всей Палестины», — заявил лидер ХАМАС Исмаил Хания, выступая в Газе. Он также подчеркнул, «так называемое мирное соглашение похоронено раз и навсегда и что слова «партнер» в мирном процессе для палестинцев не существует».

Руководство Сирии не считает, что судьба Иерусалима находится в руках какого-либо государства, в Иране назвали решение Трампа по Иерусалиму нарушением резолюций ООН, а иракское ополчение «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба» заявило, что решение президента США может стать «законным основанием» для атаки на войска США, передает «РИА Новости».

Евросоюз и ООН также выразили неодобрение, отметив, что последствия решения Трампа могут отрицательно сказаться на израильско-палестинском мирном процессе. Франция выступила за спокойствие в регионе и осудила категоричность решения Трампа. Великобритания считает, что Иерусалим в конечном итоге должен быть разделен. По мнению Германии, статус Иерусалима можно определить только на основании урегулирования конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил заявление Трампа и намерен обсудить его с Владимиром Путиным.

В Кремле не одобрили решение Трампа. «Что нужно делать? Продолжать искать решения политико-дипломатическими средствами» — приводит слова Дмитрия Пескова «Коммерсантъ». «Мы полагаем, что, как минимум, это решение сейчас не способствует продвижению в ближневосточном урегулировании. Как мы видим, оно приводит к расколу в международном сообществе», — сказал представитель Кремля.

Трампа поддержал Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявление президента США «важным шагом на пути к миру» и призвал другие страны последовать примеру Трампа.