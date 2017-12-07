Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута отказалась продавать билеты на фильм «Звездные войны: Последние джедаи» онлайн — их можно будет купить только в кассах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника компании.

По словам источника, причиной стали разногласия между прокатчиком и кинотеатрами по поводу наценки при онлайн-продаже. Сервис «Рамблер.Касса», который входит в одноименный холдинг и принадлежит Мамуту, также снял с продажи новую картину о джедаях.

Проблемы начались в сентябре, когда «Рамблер.Касса» заново ввела наценку в 10% при покупке билетов на сеансы киносети, не включив ее в общие сборы картины. Дошло до того, что Universal Pictures (UPI) отказалась прокатывать в сети кинотеатров Мамута новый фильм с Томом Крузом «Сделано в Америке», а затем «Снеговик».

Дистрибьютор «Звездных войн» — WDSSPR, совместная компания Disney и Sony Pictures. На сайтах киносети нет в расписании и другого релиза WDSSPR — российского фильма «Жги», который выходит на следующей неделе.

Премьера фильма «Звездные войны: Последние джедаи» состоится 14 декабря.