Актер Райан Рейнольдс исполнит роль покемона Пикачу в фильме Роба Леттермана «Детектив Пикачу», сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда «Дэдпула» снимется в новом проекте вместе с Джастисом Смитом («Бумажные города», «Отжиг», «Парк Юрского периода-2») и Кэтрин Ньютон («Большая маленькая ложь»). Смит сыграет хозяина Пикачу, а Ньютон — журналистку, которая помогает найти пропавшего отца персонажа Смита.

Рейнольдс превратится в Пикачу с помощью 3D-графики и технологии захвата движения. Съемки начнутся в январе 2018 года в Лондоне.

В своем твиттере Рейнольдс уже пошутил по поводу своей будущей роли: «Пришло время снять взрывоопасное сексуальное напряжение между Дэдпулом и Микки Маусом».