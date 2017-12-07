Руководство нью-йоркского Метрополитен-музея отказалось убрать из экспозиции картину французского художника Бальтюса «Спящая Тереза», несмотря на критику посетителей, которые увидели в картине сексуальный подтекст, пишет журнал Dazed.

На работе 1938 года изображена соседка художника, которой на тот момент было 12 или 13 лет. Девочка сидит в такой позе, что видно ее нижнее белье. «Бальтюс явно был увлечен девочками-подростками, и совершенно очевидно, что картина романтизирует сексуализацию ребенка», — считает разместившая петицию жительница Нью-Йорка Миа Меррилл.

Activists demand Met remove painting of girl «in suggestive pose», museum refuses https://t.co/D86nDIKvfM pic.twitter.com/XyTCkoBp40 — Jerry Coyne (@Evolutionistrue) December 5, 2017

Петиция с призывом убрать картину уже собрала больше 10 тысяч подписей. Ее авторы считают, что учитывая нынешнюю ситуацию с сексуальными домогательствами, демонстрация подобных работ музеем приводит к романтизации вуайеризма и объективации детей.

Представитель Метрополитен-музея Кен Вайн заявил, что убирать картину не будут. «Такие моменты создают возможность для дискуссии», — подчеркнул он. Вайн также отметил, что миссия музея заключается в «коллекционировании, изучении, сохранении и представлении произведений искусства всех времен, чтобы связывать людей с творчеством, знаниями и идеями».

Это не первый случай, когда произведения Бальтюса подвергаются критике. В 2013 году прошла выставка под названием «Бальтюс: кошки и девочки, картины и провокации», на которой предупреждалось, что «некоторые картины могут быть неприятны зрителям».