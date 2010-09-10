Реакторные здания Север III и Север IV
Вид с крыши административного корпуса на реакторные здания Север II, Север III и Север IV
Блочный щит управления, зона 1, первый контур энергоблоков атомной электростанции
Блочный щит управления, зона 2, первый контур энергоблоков атомной электростанции
Принципиальная схема реактора с водой под давлением, гостевой блок, энергоблок № 6
Гостевой блок, энергоблок № 6, бокс для датчиков
Гостевой блок, энергоблок № 6, герметично запираемый шлюз
Гостевой блок, энергоблок № 6, камера парогенератора
Работы в центральной активной зоне. Демонтаж облицовки парогенератора. Термическое отделение — в обособленной защитной камере
Результаты термического отделения облицовки парогенератора
Рабочий в защитном скафандре в центральной активной зоне
Работы в центральной активной зоне. Блок дезактивации жидких радиоактивных отходов
Въезд в промежуточное хранилище Север
Промежуточное хранилище для отходов Север, упаковочные комплекты в Зале 1
Промежуточное хранилище для отходов Север, Зал 7, бак-хранилище отработанного топлива (C-30), экранированный контейнер и контейнер для транспортировки внутриреакторных устройств
Промежуточное хранилище для отходов Север, Зал 7, контейнеры для хранения радиоактивных отходов (пустые)