Российский электронщик Роман Литвинов, известный как Mujuice, выпустил новую песню «Грустные глаза» и клип на нее.

Роман Литвинов: «Для меня работа с текстом — это скорее деконструкция каких-то словосочетаний, оборотов, устоявшихся речевых практик, клише. Так что я говорю о грустных глазах в кавычках. Это такое ироническое обращение, почти имя и фамилия».

Режиссер клипа Юлия Майорова: «Может показаться, что песня и видео про одиночество, но это не так — это, скорее, ирония над клишированными ассоциациями на эту тему. Мы использовали какие-то стереотипные образы, намеренно сделав многие из них неоднозначными. В общем, песня не про грусть и даже не про глаза. Думаю, каждый интерпретирует ее по-своему — впрочем, как и всегда».

Последний альбом Mujuice под названием Torus вышел в 2016 году.