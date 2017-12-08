Instagram тестирует отдельное приложение для личной переписки Direct, сообщает The Verge. Предполагается, что мессенджер заменит одноименный раздел, который пользователи используют для обмена приватными сообщениями и «историями».

Приложение Direct стало доступно 7 декабря для iOS и Android в Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае, однако конкретной даты запуска мессенджера во всем мире пока нет. Приложение могут установить только пользователи, зарегистрированные в инстаграме, а после его установки встроенная функция сообщений в инстаграме исчезнет. В новом мессенджере также появились эксклюзивные фильтры.

Компания Facebook, которой также принадлежит Instagram, в 2014 году уже сделала подобный шаг, создав собственное приложение Messenger. Тогда многие пользователи негативно отреагировали на нововведение, однако сейчас отдельный мессенджер Facebook ежемесячно используют 1,3 млрд человек.