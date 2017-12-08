Десять голливудских актеров снялись в хоррор-короткометражках для проекта The New York Times под названием «Клуб страха». Актеры изобразили классические архетипы из фильмов ужасов: Николь Кидман показала одержимость, Сирша Ронан — живую куклу, транссексуальная актриса Даниела Вега — вампира, а Джейк Джилленхол сыграл человека, который слышит жуткие голоса. Режиссером мини-фильмов стала канадский фотограф и клипмейкер Флория Сигизмонди.

The New York Times обратился к теме страха, чтобы подвести своеобразный итог 2017 года: фильмы ужасов пользовались небывалой популярностью и собрали в прокате более $1 млрд, однако редакция журнала считает, что главные ужасы уходящего года мы наблюдали не на экранах кинотеатров, а в новостных заголовках. Хорошо знакомые образы злодеев из литературы и кино все отчетливее проступают в реальной жизни, словно клоун из «Оно», садисты из «Прочь» или герои последнего сезона «Твин Пикса».

Поэтому The New York Times попросил десять актеров, которые особенно отличились своей игрой в этом году, интерпретировать образы хоррор-персонажей.

Николь Кидман. «Одержимая»



Даниела Вега. «Вампир»



Тимоти Чаламет. «Каннибал»



Сирша Ронан. «Манекен»



Бруклин Принс. «Дитя дьявола»



Энди Серкис. «Безумный клоун»



Синтия Никсон. «Мертвая невеста»



Дэниел Калуя. «Убийца в номере»



Тиффани Хэддиш. «Пляска смерти»



Джейк Джилленхол. «Проклятый»