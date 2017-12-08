Американского режиссера и продюсера Брайана Сингера обвиняют в изнасиловании 17-летнего подростка. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным газеты, инцидент произошел в 2003 году в Сиэтле, во время вечеринки на яхте. Подавший иск Сезар Санчес Гусман рассказал в суде, что на вечеринке режиссер предложил ему показать судно, а когда они дошли до помещения с кроватью, он запер дверь комнаты и изнасиловал его. Истцу на тот момент было 17 лет. Гусман также заявил, что после произошедшего режиссер пообещал ему помочь с актерской карьерой и велел молчать об инциденте, иначе «наймет людей, которые могут подпортить репутацию любого человека».

Сам Сингер категорически отрицает обвинения. По словам его адвоката, в случае победы в суде, режиссер намерен предъявить ответный иск за «злонамеренное судебное преследование».

Недавно Сингера отстранили от съемок фильма о группе Queen «Богемная рапсодия». Причиной увольнения стал непрофессионализм — режиссер неоднократно пропускал съемки.

Брайан Сингер известен тем, что снял четыре фильма о «Людях Икс», «Возвращение супермена» и фильм «Подозрительные лица», который получил два «Оскара» — за лучшую роль второго плана и лучший сценарий. Статуэтки получили актер Кевин Спейси и сценарист Кристофер Маккуорри.