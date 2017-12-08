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Джоан Роулинг выступила в защиту Джонни Деппа и поддержала его участие в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Слова Роулинг приводит Entertainment Weekly. Критика по поводу участия Деппа во франшизе началась, когда бывшая жена актера Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии.

«Когда Джонни Деппа утвердили на роль Грин-де-Вальда, я подумала, что он прекрасно с этим справится. Однако позже в прессе появились истории, которые глубоко обеспокоили меня и всех, кто принимал активное участие в экранизации. У поклонников Гарри Поттера есть законное право выражать недоумение и беспокойство по поводу участия Джонни Деппа в этой роли», — заявила Роулинг на своем сайте.

Писательница добавила, что съемочная команда всерьез рассмотрела возможность заменить Джонни Деппа другим актером, но учитывая тот факт, что он в итоге решил мирным путем свои проблемы с Эмбер Херд, актерский состав корректировать не будут, к тому же с Деппом было комфортно работать.

Спин-офф серии о Гарри Поттере под названием «Фантастические твари и где они обитают» вышел в 2016 году. В этом фильме у Деппа была эпизодическая роль. Вторая часть, где Депп сыграет ключевого персонажа, выйдет 16 ноября 2018 года.