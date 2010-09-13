Девушка в гостиной, украшенной искусственными цветами и стенной росписью, Сорока, Молдавия
Король у себя на кухне, Сорока, Молдавия
Дворец молодоженов, Сорока, Молдавия
Будуар цыганской королевы, Сорока, Молдавия
Женщина в оранжевой комнате, Чиуря, Румыния
Комната с трофеями, Чиуря, Румыния
Мать и ребенок на кухне, Чиуря, Румыния
Семейный портрет с плюшевой собакой, Сорока, Молдавия
Жена в комфортной обстановке, Чиуря, Румыния
Человек со сломанной ногой, Чиуря, Румыния
Симметрия и свет, Сорока, Молдавия
Теплая и хорошо освещенная ванная комната, Чиуря, Румыния
Кухонная диорама, Сорока, Молдавия
Долларовая комната, Рышканы, Республика Молдова
Молодой отец в спальне, Сорока, Молдавия
Дедушка в своей спальне, Сорока, Молдавия
Последний писк моды, Сорока, Молдавия
Мать, дочь и солидный обогреватель в стиле барокко, Чиуря, Румыния
Цыганская принцесса, Сорока, Молдавия
Семейные связи, Сорока, Молдавия