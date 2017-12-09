Квентин Тарантино снимет новый фильм медиафраншизы «Стартрек» со взрослым рейтингом R, сообщает Deadline.

Об этом Тарантино договорился со студией Paramount. Это значит, что в фильме будет нецензурная брань, сцены насилия, секса или употребления наркотиков, а дети до 17 лет смогут сходить в кино на «Стартрек» только в сопровождении взрослых. Сценарий к новому «Стартреку» напишет Марк Л. Смит, который известен своей работой с Алехандро Гонсалесом Иньярриту над фильмом «Выживший».

«Стартрек» раньше никогда не снимали с таким рейтингом. В последний раз фильм научно-популярной франшизы получил PG-13. Рейтинг R сильно ограничивает привычную аудиторию фильма, но для Тарантино это условие было крайне важно: режиссер надеется открыть новые повествовательные возможности знаменитой истории.

Сейчас Квентин Тарантино также работает над фильмом о серийном убийце Чарлзе Мэнсоне.