Покупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд
Принц купил картину на аукционе Christieʼs за рекордные 450 миллионов долларов,
Da Vinci's Salvator Mundi is coming to— Louvre Abu Dhabi (@LouvreAbuDhabi)
#LouvreAbuDhabi pic.twitter.com/Zdstx6YFZG 6 декабря 2017 г.
Что известно о покупателе
Бадера нельзя назвать крупным коллекционером произведений искусства, и даже его финансовые возможности практически неизвестны, отмечает The New York Times. Представителям аукциона малоизвестный принц объяснил, что получает доход от работы с недвижимостью.
Дружба с наследным принцем
Прежде всего Бадер известен тем, что является сторонником и другом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда, которого прозвали Mr. Everything. Незадолго до продажи «Спасителя мира» Mr. Everything развернул масштабную антикоррупционную кампанию: в начале ноября он приказал задержать 11 принцев Саудовской Аравии по подозрению в коррупции. В октябре Мухаммед бин Сальман также
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Кроме того, в исламе считают Иисуса Христа одним из пророков, а художественное изображение пророков в Саудовской Аравии может рассматриваться как святотатство — подобная покупка со стороны наследного принца могла бы вызвать волну общественного гнева.
При этом The Guardian