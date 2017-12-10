9 декабря в Большом театре состоялась премьера балета «Нуреев». Постановщик спектакля Кирилл Серебренников присутствовать не смог — он находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Артисты и авторы поддержали режиссера, выйдя на поклон в футболках с надписью «Свободу режиссеру» и с его портретом.
На премьеру пришли многие влиятельные гости, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, Ксения Собчак, Роман Абрамович, экс-министр финансов Алексей Кудрин и многие другие.
Что говорили о спектакле первые зрители.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента:
«Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие» (
Экс-министр финансов Алексей Кудрин:
В— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin)
@BolshoiOfficialдолгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере. pic.twitter.com/lF4fTMLV7C December 9, 2017
Ксения Собчак:
Премьера запрещенного Нуреева в Большом. Весь бомонд, чиновники, бизнесмены… Все кричат «браво». Ставят хэштеги и чекинятся. Посохов, Артисты и постановщики выходит в майках с портретами Кирилла. И все это очень хорошо, но безумно грустно. Потому, что мы все так мало можем сделать и так бессильны перед этой несправедливостью… А в балете я так и не поняла, что такого запретного? Голый танец во время фотосессии Аведону на стуле? Трансвеститы? Красно-кровавая подпись Кирилла под черным граффити?:((((
Михаил Зыгарь, журналист, автор проекта «1917. Свободная история»
Рената Литвинова:
«Это очень грустный спектакль, не вижу в нем ничего такого, чтобы ему мешало быть здесь на этой сцене» (
Людмила Улицкая, писатель:
«Спектакль сложный, многослойный, умный, что не исключает огромной визуальной радости при виде изумительного балета, элегантного оформления, виртуозности труппы. Прекрасная музыка Демуцкого. Это событие мирового уровня». (
Шон Уокер, корреспондент The Guardian в Москве:
«Нуреев» в Большом театре. Потрясающие таланты на сцене, половина элиты в зале, режиссер — под домашним арестом. Такая Россия"