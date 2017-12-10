Валерий Шарифуллин / ТАСС

9 декабря в Большом театре состоялась премьера балета «Нуреев». Постановщик спектакля Кирилл Серебренников присутствовать не смог — он находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Артисты и авторы поддержали режиссера, выйдя на поклон в футболках с надписью «Свободу режиссеру» и с его портретом.

На премьеру пришли многие влиятельные гости, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, Ксения Собчак, Роман Абрамович, экс-министр финансов Алексей Кудрин и многие другие.

Что говорили о спектакле первые зрители.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента:

«Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие» ( цитата по ТАСС ).

Экс-министр финансов Алексей Кудрин:

В @BolshoiOfficial долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере. pic.twitter.com/lF4fTMLV7C — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 9, 2017

Ксения Собчак:

Михаил Зыгарь, журналист, автор проекта «1917. Свободная история»



Рената Литвинова:



«Это очень грустный спектакль, не вижу в нем ничего такого, чтобы ему мешало быть здесь на этой сцене» ( цитата по РИА Новости ). «Это очень грустный спектакль, не вижу в нем ничего такого, чтобы ему мешало быть здесь на этой сцене» ().



Людмила Улицкая, писатель:



«Спектакль сложный, многослойный, умный, что не исключает огромной визуальной радости при виде изумительного балета, элегантного оформления, виртуозности труппы. Прекрасная музыка Демуцкого. Это событие мирового уровня». ( цитата по РИА Новости ). «Спектакль сложный, многослойный, умный, что не исключает огромной визуальной радости при виде изумительного балета, элегантного оформления, виртуозности труппы. Прекрасная музыка Демуцкого. Это событие мирового уровня». ().



Шон Уокер, корреспондент The Guardian в Москве:



«Нуреев» в Большом театре. Потрясающие таланты на сцене, половина элиты в зале, режиссер — под домашним арестом. Такая Россия"

