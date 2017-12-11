Актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Джима Хопера, в интервью Variety рассказал , что новый сезон «Очень странных дел» стоит ждать не раньше 2019 года.

«Как и с любой хорошей вещью, это занимает определенное время. Эти ребята (Братья Даффер. — Esquire) так много работают. Они просто сидят в своей квартире и пишут по 12−14 часов в день», — пояснил Харбор.

Ранее Netflix официально подтвердил, что продлит сериал «Очень странные дела» на третий сезон. Братья Даффер уже приступили к работе над новым сценарием. Премьера второго сезона состоялась 27 октября.

«Очень странные дела» — научно-фантастический сериал, события которого разворачиваются в 1980-х годах в провинциальном городке Хоукинс.