Актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Джима Хопера, в интервью Variety рассказал, что новый сезон «Очень странных дел» стоит ждать не раньше 2019 года.

Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
Далее Посмотрите на ранее неопубликованные кадры из второго сезона «Мира дикого запада»
Paramount Television займется производством сериала Андрея Звягинцева
Далее Paramount Television займется производством сериала Андрея Звягинцева

«Как и с любой хорошей вещью, это занимает определенное время. Эти ребята (Братья Даффер. — Esquire) так много работают. Они просто сидят в своей квартире и пишут по 12−14 часов в день», — пояснил Харбор.

Ранее Netflix официально подтвердил, что продлит сериал «Очень странные дела» на третий сезон. Братья Даффер уже приступили к работе над новым сценарием. Премьера второго сезона состоялась 27 октября.

«Очень странные дела» — научно-фантастический сериал, события которого разворачиваются в 1980-х годах в провинциальном городке Хоукинс.