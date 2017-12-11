Большинство российских спортсменов согласились участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом
«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — рассказала Великая.
Олимпийский комитет России также намерен попросить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации россиян, «так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации».
«Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», — добавила Великая.
Ранее МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им можно участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Кроме того, на Олимпийские игры закрыт доступ российским чиновникам, вице-премьеру Виталию Мутко запрещено посещать в Олимпийские игры пожизненно, а президент Олимпийского комитета России Александр Жуков лишился членства в МОК.