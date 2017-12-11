AFP / East News

Большинство российских спортсменов согласились участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софью Великую.

«Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — рассказала Великая.

Олимпийский комитет России также намерен попросить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации россиян, «так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации».

«Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к Олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», — добавила Великая.

Ранее МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им можно участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Кроме того, на Олимпийские игры закрыт доступ российским чиновникам, вице-премьеру Виталию Мутко запрещено посещать в Олимпийские игры пожизненно, а президент Олимпийского комитета России Александр Жуков лишился членства в МОК.