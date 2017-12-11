Норильск ответственен за 2% от общего объема выбросов CO2 на планете.

Портал NOWNESSвидео-историю двух британских режиссеров Джеймса Ньютона и Эдварда Эдвардса. В последний солнечный день перед приходом полярной ночи они посетили Норильск — закрытую территорию для иностранцев — чтобы запечатлеть жизнь местных жителей в самом холодном городе России. «Зимой температура может опуститься до -55, а солнце не поднимается над горизонтом 40 дней», — рассказывают кинематографисты об этом отдаленном месте. «Кроме того, многие из 160 тысяч жителей Норильска работают на заводах по производству платины, никеля и кобальта. Они отвечают за 2% от общего объема выбросов CO2 на планете."Высокий уровень смертности в городе обусловлен промышленным загрязнением, а средняя продолжительность жизни здесь на десять лет ниже, чем в среднем по стране.Фильм создан в рамках совместного проекта «Открытки» агентства Just So и фестиваля Sheffield Doc/Fest. Режиссеры описывают этот фильм как фиксацию историй жителей, «выросших среди мрачных массивов многоэтажных домов советского времени и сурового индустриального пейзажа».