Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, дебютировал в качестве режиссера с короткометражкой «Психотроника», которая стала одним из пяти первых фильмов проекта Medialab , основанного сервисом «Яндекс.Такси». Премьера состоялась на YouTube-канале «КиноПоиска».

В центре сюжета — таксист, который с помощью загадочных пассажиров обнаружил, что миром правят псиопы, у которых есть способность управлять сознанием. Главную роль исполнил Василий Михайлов, а также жена Хаски, актриса Алина Насибуллина. Продюсером выступил Илья Стюарт, который ранее работал над фильмом «Ученик» Кирилла Серебренникова.

«Хотелось признаться в любви конспирологическим теориям, тем более что гуманизм, или прогресс, или наука — все это тоже пустые фантазии, причем гораздо более скучные, чем рептилоиды, например. Человек будущего будет видеть нашего прогрессивного современника отсталым, больным и дефективным животным, как мы зачастую видим людей прошлого», — рассказал о короткометражке сам Хаски.

В 12-минутном фильме можно увидеть разнообразные киноцитаты: от пульсирующей кассеты из «Видеодрома» Дэвида Кроненберга и искаженной речи из «Твин Пикса» Дэвида Линча до прямых призывов противостоять мрачной действительности, как в антиутопиях «Гаррисон Берджерон» и «Чужие среди нас».