В центре Манхэттена произошел взрыв. Об этом в твиттере сообщает полицейское управление Нью-Йорка.

«Полиция Нью-Йорка проверяет сообщения о взрыве, причины которого неизвестны, на пересечении 42 улицы и 8 авеню в Манхэттене. Линии железнодорожных путей А, С и Е эвакуируют. Это предварительная информация», — говорится в сообщении полиции.

Речь идет о самом большом автовокзале в США — Порт-Аторити. По информации ABC Eyewitness News, взорвалась самодельная бомба, в связи с чем задержан один человек. Полиция Нью-Йорка подтвердила информацию о задержании, а также уточнила, что он пострадал при взрыве. Больше никто не пострадал.

Судя по видеозаписям с места происшествия, на месте находятся машины скорой помощи и других экстренных служб.