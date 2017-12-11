В центре Манхэттена произошел взрыв. Об этом в твиттере
«Полиция Нью-Йорка проверяет сообщения о взрыве, причины которого неизвестны, на пересечении 42 улицы и 8 авеню в Манхэттене. Линии железнодорожных путей А, С и Е эвакуируют. Это предварительная информация», — говорится в сообщении полиции.
Речь идет о самом большом автовокзале в США — Порт-Аторити. По информации ABC Eyewitness News,
Судя по видеозаписям с места происшествия, на месте находятся машины скорой помощи и других экстренных служб.
— Stu (@stuartm595)
11 декабря 2017 г.