Мэр Нью-Йорка илл Де Блазио назвал «попыткой террористической атаки» взрыв, произошедший утром в понедельник, 11 декабря, на автовокзале Порт-Аторити. Слова мэра приводит The Washington Post.

«Когда мы слышим о случае атаки в подземке, это невероятно тревожно. И давайте проясним, что это была попытка террористической атаки. Слава богу, преступник не добился своей конечной цели», — пояснил мэр. Полиция города придерживается такой же версии и намерена расследовать инцидент как теракт.

Подозреваемый в совершении взрыва — иммигрант из Бангладеш Акаид Улла — был задержан вскоре после инцидента. В результате взрыва от самодельного взрывного устройства подозреваемый получил серьезные травмы — ожоги и раны на руках и животе. Сотрудники полиции сначала доставили его в больницу, после чего Улла поместили под стражу.

По данным издания, незначительные травмы также получили три человека, которые находились в непосредственной близости от взрыва. Губернатор штата Эндрю Куомо описал бомбу как «эффективное низкотехнологичное устройство» и выразил благодарность, что взрыв не принес больше вреда, чем мог.

О том, что на автовокзале на пересечении Восьмой авеню и 42-й улицы произошел взрыв, местная полиция сообщила в твиттере. Были эвакуированы люди с трех линий нью-йоркского метро (линии A, C и E). На месте взрыва работают полиция, пожарные и медики.

