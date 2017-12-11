Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в число номинантов на премию «Золотой глобус» в 2018 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Полный список номинантов приводит журнал Variety.

Церемония вручения премии состоится 7 января 2018 года в Лос-Анджелесе. Фильм Звягинцева будет конкурировать с чилийской картиной «Фантастическая женщина», камбоджийским фильмом «Сначала они убили моего отца», немецкой драмой «Из ниоткуда» и шведским фильмом «Квадрат».

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня, а его мировая премьера состоялась на 70-м Каннском кинофестивале, где фильм получил приз жюри. Кроме того, в сентябре 2017 года картину выдвинули на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2014 году Звягинцев получил «Золотой глобус» за фильм «Левиафан».