Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС
Памятник Петру и Февронии в Екатеринбурге

Едва утихли споры вокруг памятника князю Владимиру, как в Москве разгорелся новый скандал. На этот раз поводом стал монумент в честь святых Петра и Февронии, покровителям семьи и брака, который хотят установить в сквере на Большой Сухаревской площади. За инициативу проголосовала комиссия по монументальному искусству Мосгордумы и 25 октября внесла вопрос на рассмотрение в Совет депутатов Красносельского района. Муниципальные депутаты выступили против, мотивировав свое решение тем, что никакой исторической связи у святых с этим местом нет (семь голосов «за», двое воздержались. — Esquire).

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Дискуссия приобрела новый размах после выхода программы Никиты Михалкова «Бесогон». По мнению режиссера, обсуждение вопроса велось некорректно: докладчик, депутат Илья Мищенко, судя по записи, заявил, что «Петр болел венерическим сифилисом, а простолюдинка Феврония шантажировала его тем, что она сможет его вылечить, если он на ней женится». Михалков выразил сомнение, что Мищенко обладает достаточной компетенцией, чтобы выносить по этому вопросу какое-то либо суждение.

В понедельник, 11 декабря, программу «Бесогон» прокомментировал председатель Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

«Мы с уважением относимся к христианским ценностям. Отказ в согласовании памятника Петру и Февронии никак не связан с идеологией. Мы просто считаем, что этот памятник неуместен на Б. Сухаревской площади. Михалков обратил внимание, что в какой-то момент дискуссия на совете депутатов приобрела некорректный характер и началось обсуждение, кто чем болел и кто с кем спал. Однако он умолчал, что на правах председателя я это обсуждение прекратил и призвал депутатов вернуться к существу вопроса, вместо спора о «моральном облике» святых», — написал Яшин в своем фейсбуке.

Он также отметил, что памяти святых и так уделяется достаточное внимание — памятники Петру и Февронии установлены в десятках городов России, в том числе в Химках. «На площади, где хотят поставить монумент Петру и Февронии, в свое время гордо возвышалась знаменитая Сухарева башня — памятник русской гражданской архитектуры. Башня была возведена еще по инициативе Петра I, но разрушена Сталиным. Поэтому я убежден, что мы должны добиться не тридцатого по счету памятника замечательным святым, а восстановления хотя бы элементов Сухаревой башни», — написал Яшин.

Будущий памятник хотят доверить скульптору Салавату Щербакову — автору памятника Михаилу Калашникову и князю Владимиру Великому. В комментарии Esquire Щербаков назвал шумиху вокруг проекта «большой пляской вокруг маленькой темы». «Я бы не хотел быть в эту пляску втянутым. Что касается отношения к Петру и Февронии… Если медведя спросить, как вы относитесь к меду, он даже не поймет вопроса. Мед — это хорошо. Это многовековая тема, Петр и Феврония — святые, я даже не понимаю, какой тут может быть вопрос. Все позитивное надо культивироать», — заявил Щербаков.