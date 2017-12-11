Три женщины выдвинули обвинения против президента США Дональда Трампа, рассказав в эфире телеканала NBC о сексуальных домогательствах с его стороны.

Рэйчел Крукс, Саманта Холви и Джессика Лидс уже рассказывали о домогательствах Трампа, однако они решили вновь выступить с обвинениями. Холви заявила, что стоит попробовать еще раз, потому что «обстоятельства изменились».

Рэйчел Крукс несколько раз сталкивалась с Трампом в 2005 году около лифта в башне Trump Tower, где она работала секретаршей. По словам Крукс, однажды она решила представиться. Трамп пожал ей руку, но потом начал целовать ее в губы, удерживая ее руку в своей. Девушка убежала в офис и призналась, что после этого случая почувствовала себя опустошенной.

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Саманта Холви встретилась с Трампом на конкурсе «Мисс США» в 2006 году. Он зашел в раздевалку, когда участницы конкурса были едва одеты. «Я почувствовала себя отвратительно. Он просто смотрел на меня, как на кусок мяса», — сказала Холви.

Джессика Лидс рассказала, что президент США приставал к ней в 1980 году во время полета. После того, как она оказалась по соседству с Трампом, он начал целовал ее, хватать за грудь и в какой-то момент попытался залезть под юбку. Лидс вырвалась и села на место в хвосте самолета.

В адрес Трампа в общей сложности прозвучало 16 обвинений. Сам он утверждает, что не прикасался к женщинам против их воли, а Белый дом называет заявления лживыми.

За последние два месяца с обвинениями в сексуальных домогательствах и насилии столкнулись множество голливудских знаменитостей и политиков, а «Человеком года» Time стали женщины, заговорившие о проблеме домогательств.