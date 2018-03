Дуэт двух супер успешных австралийских исполнителей Ника Кейва и Кайли Миноуг вышел в 1995 году. В одном из интервью Ник признался, что всегда хотел написать трек для Миноуг и был одержим певицей на протяжении шести лет. Where The Wild Roses Grow родилась под впечатлением Кейва от старинной песни Down In The Willow Garden.



Видео на трек изобилует отсылками к картине английского художника Джона Эверетта Милле «Смерть Офелии». Правда, если в основе полотна лежит сюжет шекспировского «Гамлета», то в основе клипа — история мужчины, влюбившегося в прекрасную девушку и убившего ее, дабы не видеть как увядает красота возлюбленной.