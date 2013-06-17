Клиника InSite открылась в Ванкувере в 2004 году. Это единственное на континенте место, где наркоманы, пришедшие с улицы, могут употреблять наркотики под врачебным присмотром и при помощи одноразовых стерилизованных инструментов. Купить наркотики на месте нельзя: посетители добывают их нелегально и приносят с собой, но происхождение веществ врачей и медсестер не волнует. С тех пор как клиника открылась, число смертей от передозировки в ее окрестностях снизилось на 35%, а в городе Ванкувер — на 9%.