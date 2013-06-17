Клиника InSite открылась в Ванкувере в 2004 году. Это единственное на континенте место, где наркоманы, пришедшие с улицы, могут употреблять наркотики под врачебным присмотром и при помощи одноразовых стерилизованных инструментов. Купить наркотики на месте нельзя: посетители добывают их нелегально и приносят с собой, но происхождение веществ врачей и медсестер не волнует. С тех пор как клиника открылась, число смертей от передозировки в ее окрестностях снизилось на 35%, а в городе Ванкувер — на 9%.
В 2012 году через клинику прошло девять тысяч посетителей, принимающих, в основном, героин (51%), кокаин (22%) и метамфетамин (10%). У 500 людей случилась передозировка, но ни одна не закончилась смертельным исходом.
InSite существует на деньги министерства здравоохранения Канады и пользуется поддержкой 76% населения Ванкувера. Легальный статус клиники, нарушающей положения законов об обороте наркотиков, поддержал Верховный суд страны, декриминализировавший обладание ими.
В клинике есть 12 будок для употребления наркотиков, а медицинский персонал включает психологов, консультантов по борьбе с зависимостями и других специалистов, которые помогают посетителям решать проблемы с жильем и здоровьем.
Тех клиентов, которые пытаются завязать, переводят в расположенную неподалеку клинику OnSite, которая работает как обычный реабилитационный центр. Через нее в год проходит около 500 человек.