Жительница Теннеси Киберли Джонс 8 декабря опубликовала у себя в фейсбуке видео, где ее расстроенный сын Китон рассказывает о травле в школе. Она отметила, что сняла обращение сына по его просьбе в момент, когда он боялся пойти на школьный обед.

На видео Китон говорит, что школьники называют его уродливым, смеются над его носом, говорят, что у него нет друзей, обливают молоком и бросают на него еду. «Просто любопытно, зачем они задирают? Какой в этом смысл? Почему они находят радость в изобретении способов, как сделать плохо невинным людям? Это совсем не нормально!».

Видео быстро стало вирусным — за три дня его посмотрели более 20 миллионов раз, многие пользователи соцсетей поддержали Китона. Потом мальчика повсеместно начали подбадривать и знаменитости — от известных актеров до спортсменов.

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун написала: «Китон, ты вдохновил меня и многих других на то, чтобы наконец осознать, сколько нужно смелости и мужества, чтобы высказаться. Твое видео было душераздирающим и невероятно правдивым. Ты действительно супергерой, ведь ты вдохновляешь людей, которых обижают, на то, чтобы начать говорить об этом. Мы все заступимся за тебя. Ты действительно потрясающий. Спасибо».

Keaton, you have inspired me and many others to now recognize the bravery and courage to speak up. Your video was heartbreaking and yet so true. You really are a superhero and you are inspiring people who are getting bullied to speak up. We will all stand up for you. You're really amazing. Thank you. #endbullying Публикация от Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) Дек 11 2017 в 4:00 PST

Рэпер Снуп Доггг сказал: «Лил Мэн, теперь я твой друг до конца жизни. Стукни мне в ЛС, чтобы мы могли решить проблему. Только любовь победит ненависть».

Say lil Man U gotta friend in me for life hit me on dm so we can chop it up love is the only way to beat hate Публикация от snoopdogg (@snoopdogg) Дек 10 2017 в 7:50 PST

Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс написал в твиттере: «Будь сильным, Китон. Не дай им сломить тебя. Обещаю, все наладится. В то время как эти хулиганы задаются вопросом, чего же они хотят от этой жизни, как ты смотришь на то, чтобы вместе с мамой приехать на премьеру «Мстителей» в Лос-Анджелес в следующем году?».

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 декабря 2017 г.

Игрок в американский футбол Джеймс Гуарантано написал, что вся его команда хочет лично встретиться с мальчиком, чтобы поддержать его. 11 декабря Гуарантано выложил в твиттере фото с Китоном и сказал, что он «особенный и изменил его жизнь навсегда».