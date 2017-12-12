Студия Warner Bros. Pictures опубликовала первый полноценный трейлер фильма «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга. Это экранизация одноименного научно-фантастического романа Эрнеста Клайна, который также стал одним из сценаристов картины.

Действие разворачивается в 2045 году. По сюжету мировая экономика находится в состоянии спада, ощущается глобальный дефицит ресурсов, а виртуальная реальность и игровая культура стремительно развиваются. Люди проводят все свое время в игре Oasis и ищут в ней цифровое «пасхальное яйцо», потому что его владелец обретет богатство и власть над всей игрой.

Российская премьера запланирована на 29 марта 2018 года.