Главный герой 8-минутной коротметражки Deus Ex — водитель такси, который умеет взглядом менять цвет светофора и разгонять пробки — в зависимости от своих нужд. По сюжету к нему в машину садится чрезвычайно занятой и нервный пассажир, даже не подозревающий, что за рулем ему попался кратковременно подавшийся в извозчики Господь. Пассажиру предстоит узнать, что он — часть неисповедимого божественного замысла.

Сценарист «Притяжения» Андрей Золотов впервые пробует себя в качестве режиссера. Со съемками ему помогали студии Art Pictures Федора Бондарчука и «Водород» Михаила Врубеля. Главную роль в фильме исполнил обладатель «Тэфи» и «Золотого орла», заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров. Также в короткометражке снялись Павел Ворожцов и Иван Бурляев.