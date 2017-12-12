Главный герой 8-минутной коротметражки Deus Ex — водитель такси, который умеет взглядом менять цвет светофора и разгонять пробки — в зависимости от своих нужд. По сюжету к нему в машину садится чрезвычайно занятой и нервный пассажир, даже не подозревающий, что за рулем ему попался кратковременно подавшийся в извозчики Господь. Пассажиру предстоит узнать, что он — часть неисповедимого божественного замысла.

Премьера на Esquire: WET RED - Real
Далее Премьера на Esquire: WET RED — Real
Один день из жизни Всеволода «Север» Черепанова
Далее Один день из жизни Всеволода «Север» Черепанова

Сценарист «Притяжения» Андрей Золотов впервые пробует себя в качестве режиссера. Со съемками ему помогали студии Art Pictures Федора Бондарчука и «Водород» Михаила Врубеля. Главную роль в фильме исполнил обладатель «Тэфи» и «Золотого орла», заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров. Также в короткометражке снялись Павел Ворожцов и Иван Бурляев.

Короткометражная картина Deus Ex стала одной из пяти первых фильмов Медиалаборатории — продюсерского проекта «Яндекс.Такси». В декабре компания объявит старт всероссийского сценарного конкурса, в ходе которого будут отобраны еще пять работ. Победители смогут снять свою дебютную картину на грант, выделенный Medialab, под руководством одного из звездных наставников.