Моби представил сингл Like a Motherless Child со своего нового альбома Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt, релиз которого состоится 2 марта 2018 года, передает Mixmag.

В треке описывается пустота, которую чувствует человек, лишившийся родителей, и голос высшей силы. Эту песню в разных интерпретациях исполняли Одетта Холмс, Лина Хорн, Махалия Джексон и Ван Моррисон.

Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt станет 15-ым студийным альбомом Моби. В своей новой работе электронщик возвращается к корням — соулу, трип-хопу и госпелу — исследуя духовность, индивидуальность и уязвимость человека. Артист вдохновлялся такими исполнителями, как Грейс Джонс, Джеймс Браун, Talking Heads, Гил Скотт-Херон. Предзаказ пластинки откроется 25 декабря.