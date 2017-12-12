1.

Немецкий фотограф Майкл Наджар хочет стать первым художником, который полетит в космос. Намерения у него самые серьезные: он уже прошел подготовку в подмосковном Звездном городке. На Московской биеннале вы можете увидеть его работы о природе севера, в которых он не просто запечатлевает естественную красоту, а старается обратить внимание людей на опасности глобального потепления.

2.

Наталья Базовска по образованию психолог и изучает взаимосвязь животных и людей. Для работы над видео-инсталляцией «Луна» Наталья жила в одной клетке с волчицей, пытаясь доказать, что люди и животные могут сосуществовать мирно.

3.

Японский художник Коджи Наказоно учился в Токийском университете искусств, где преподавала куратор Московской биеннале Юко Хасегава. В июле 2015 года он отправился на морскую прогулку в префектуре Кагава и пропал без вести. Коджи было 25 лет.

4.

Проект Björk Digital — это VR-путешествие по трекам с последнего альбома Бьорк, который называется Vulnicura. Альбом вдохновлен эмоциями и переживаниями, которые певица испытала после разрыва с Мэтью Барни.

5.

Молодой художник из Красноярска Алексей Мартинс раньше работал водителем. Однажды он устроил в автобусе акцию: вместо платы за проезд просил пассажиров выслушать рассказы о современном искусстве. Свои скульптуры Мартинс собирает из старых досок — их можно поджечь и превратить в огромные костры, что он и сделал на последнем фестивале Архстояние в Никола-Ленивце.

6.

Илья Федотов-Фёдоров начал изучать в университете дружбы и народов генную инженерию, но после закрытия факультета решил сменить сферу деятельности на искусство. Однако следы первого увлечения можно проследить в его работах, которые по форме напоминают природные организмы.

7.

Аврора Зандер — дуэт норвежских художников, который получил название от сложения их средних имён. Участников зовут Эллинор Аврора Аасгаард и Брор Сандер Берг Сторсет. Скульптуру Aircleaninglady они собрали из четырех швабр и специальных туфель на подошве из щетки. Это своеобразный портрет уборщицы сервиса бронирования Airbnb.

8.

Арт-группа из Екатеринбурга «Куда бегут собаки» получила свое название из зороастрийской легенды. Там души умерших собак пересекают мост Чинват и превращаются в выдр — священных животных. Они плывут по воде и начинают новую жизнь. На биеннале арт-группа представила устройство «Фобия завтра», которое ставит отметку с датой завтрашнего дня на руку зрителя.

9.

10 фактов о Покрасе Лампасе
Далее 10 фактов о Покрасе Лампасе
Картину Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордную сумму
Далее Картину Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордную сумму

Французский художник Пьер Юиг знаменит, прежде всего, своими интерактивными инсталляциями и видеофильмами. Как-то раз он перекопал парк в Карлсруэ, чтобы устроить там новый парк сюрреалистических аттракционов. В Москве можно увидеть его работу об обезьяне в маске человека, которая исследует какое-то заброшенное место в лучших традициях постапокалиптических фильмов. Зритель поневоле задумывается: может, это все, что осталось от людей?

10.

Тистер Гейтс — афроамериканец, который вырос в бедном районе Чикаго. Сейчас художник активно занимается благотворительностью, часть вырученных от продажи работ денег он отдает на развитие бедных районов. На биеннале вы можете увидеть его «Алюминиевое двойное книгохранилище». Образование и книги — любимые темы художника.