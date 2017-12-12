1.

Немецкий фотограф Майкл Наджар хочет стать первым художником, который полетит в космос. Намерения у него самые серьезные: он уже прошел подготовку в подмосковном Звездном городке. На Московской биеннале вы можете увидеть его работы о природе севера, в которых он не просто запечатлевает естественную красоту, а старается обратить внимание людей на опасности глобального потепления.

2.

Наталья Базовска по образованию психолог и изучает взаимосвязь животных и людей. Для работы над видео-инсталляцией «Луна» Наталья жила в одной клетке с волчицей, пытаясь доказать, что люди и животные могут сосуществовать мирно.

3.

Японский художник Коджи Наказоно учился в Токийском университете искусств, где преподавала куратор Московской биеннале Юко Хасегава. В июле 2015 года он отправился на морскую прогулку в префектуре Кагава и пропал без вести. Коджи было 25 лет.

4.

Проект Björk Digital — это VR-путешествие по трекам с последнего альбома Бьорк, который называется Vulnicura. Альбом вдохновлен эмоциями и переживаниями, которые певица испытала после разрыва с Мэтью Барни.

5.

Молодой художник из Красноярска Алексей Мартинс раньше работал водителем. Однажды он устроил в автобусе акцию: вместо платы за проезд просил пассажиров выслушать рассказы о современном искусстве. Свои скульптуры Мартинс собирает из старых досок — их можно поджечь и превратить в огромные костры, что он и сделал на последнем фестивале Архстояние в Никола-Ленивце.

6.

Илья Федотов-Фёдоров начал изучать в университете дружбы и народов генную инженерию, но после закрытия факультета решил сменить сферу деятельности на искусство. Однако следы первого увлечения можно проследить в его работах, которые по форме напоминают природные организмы.

7.

Аврора Зандер — дуэт норвежских художников, который получил название от сложения их средних имён. Участников зовут Эллинор Аврора Аасгаард и Брор Сандер Берг Сторсет. Скульптуру Aircleaninglady они собрали из четырех швабр и специальных туфель на подошве из щетки. Это своеобразный портрет уборщицы сервиса бронирования Airbnb.

8.

Арт-группа из Екатеринбурга «Куда бегут собаки» получила свое название из зороастрийской легенды. Там души умерших собак пересекают мост Чинват и превращаются в выдр — священных животных. Они плывут по воде и начинают новую жизнь. На биеннале арт-группа представила устройство «Фобия завтра», которое ставит отметку с датой завтрашнего дня на руку зрителя.

9.

Французский художник Пьер Юиг знаменит, прежде всего, своими интерактивными инсталляциями и видеофильмами. Как-то раз он перекопал парк в Карлсруэ, чтобы устроить там новый парк сюрреалистических аттракционов. В Москве можно увидеть его работу об обезьяне в маске человека, которая исследует какое-то заброшенное место в лучших традициях постапокалиптических фильмов. Зритель поневоле задумывается: может, это все, что осталось от людей?

10.

Тистер Гейтс — афроамериканец, который вырос в бедном районе Чикаго. Сейчас художник активно занимается благотворительностью, часть вырученных от продажи работ денег он отдает на развитие бедных районов. На биеннале вы можете увидеть его «Алюминиевое двойное книгохранилище». Образование и книги — любимые темы художника.