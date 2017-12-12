Телеканал HBO официально продлил на второй сезон сериал «Большая маленькая ложь», который был создан на основе одноименного романа Лианы Мориарти, сообщает The Hollywood Reporter. В этом году сериал собрал восемь премий «Эмми». В новом сезоне будет семь эпизодов, а съемки начнутся весной 2018 года. Что еще известно о грядущем сезоне?

Актерский состав

Главные герои будут все те же. Николь Кидман и Риз Уизерспун уже подтвердили свое участие во втором сезоне, они также станут исполнительными продюсерами сериала. Сейчас идут переговоры с Шейлин Вудли, Александром Скарсгардом и Лорой Дерн.

Актеры — о втором сезоне

Риз Уизерспун заявила: «Я в полном восторге, что возвращаюсь в такую талантливую команду. У нас появилась возможность глубже погрузиться в интригующую и запутанную жизнь этих семей, зрители, которые так искренне приняли героев, смогут лучше разобраться в их историях. Я очень рада поработать с таким известным и талантливым режиссером, как Андреа Арнольд, которая будет у руля. Уникальный стиль повествования Андреа — это прекрасный бонус для съемочной команды».

Николь Кидман тоже выразила свое одобрение: «Второй сезон вдохновлен ошеломляющим откликом аудитории по всему миру, которым снова захотелось погрузиться в мир Лианы Мориарти, перенесенный на экраны Дэвидом Э. Келли. Что за путешествие это было! Теперь все в руках Андреа Арнольд. Я так благодарна, что появилась возможность продолжить исследовать характеры главных персонажей и поработать над сериалом с моими друзьями».

Сценарий

Сценарист первого сезона Дэвид Э. Келли также подтвердил свое возвращение в съемочную команду. Келли уже написал сценарии ко всем семи сериям, они частично основаны на рассказах Лианы Мориарти. «Сейчас мы обдумываем все идеи и собираем команду, чтобы продолжить историю. Я смотрю на все оптимистично, так как многие из нас хотят это сделать. И я чувствую, что нам еще есть, что рассказать», — сказал Келли TVLine. Представители канала HBO обещают, что новый сезон будет исследовать «пагубность лжи, прочность дружбы, хрупкость брака и конечно свирепую ожесточенность в вопросах воспитания. Отношения разорвутся, верность разрушится, эмоциональные и физические травмы ослабнут».

Режиссер

Режиссер первого сезона Жан-Марк Валле считает «Большую маленькую ложь» законченной картиной. В интервью изданию Vulture он заявил , что против продолжения. «Сериал закончился идеально. Нет никакого смысла делать второй сезон. Это единоразовая история, которая закончилась так, чтобы зритель сам мог поразмышлять над возможным продолжением», — сказал Валле. Поэтому телеканал начал искать нового режиссера и утвердил англичанку Андреа Арнольд.

Андреа Арнольд известна как самобытный автор и один из самых интересных режиссеров современности, за которым стоит следить. В 1996 году она получила «Оскар» за короткометражный фильм Wasp. Прорывными фильмами для нее стали «Аквариум» 2009 года — социальная драма взросления в декорациях английских спальных районов, а также экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». В 2016 году она сняла роуд-муви «Американская милашка» с Шайей ЛаБафом и Райли Кио в ролях. Этот фильм получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Арнольд также является одним из режиссеров сериала I Love Dick, который был снят на основе одноименного бестселлера.