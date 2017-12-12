Телеканал HBO официально продлил на второй сезон сериал «Большая маленькая ложь», который был создан на основе одноименного романа Лианы Мориарти, сообщает The Hollywood Reporter. В этом году сериал собрал восемь премий «Эмми». В новом сезоне будет семь эпизодов, а съемки начнутся весной 2018 года. Что еще известно о грядущем сезоне?

Актерский состав

Главные герои будут все те же. Николь Кидман и Риз Уизерспун уже подтвердили свое участие во втором сезоне, они также станут исполнительными продюсерами сериала. Сейчас идут переговоры с Шейлин Вудли, Александром Скарсгардом и Лорой Дерн.

Актеры — о втором сезоне
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Риз Уизерспун заявила: «Я в полном восторге, что возвращаюсь в такую талантливую команду. У нас появилась возможность глубже погрузиться в интригующую и запутанную жизнь этих семей, зрители, которые так искренне приняли героев, смогут лучше разобраться в их историях. Я очень рада поработать с таким известным и талантливым режиссером, как Андреа Арнольд, которая будет у руля. Уникальный стиль повествования Андреа — это прекрасный бонус для съемочной команды».

Николь Кидман тоже выразила свое одобрение: «Второй сезон вдохновлен ошеломляющим откликом аудитории по всему миру, которым снова захотелось погрузиться в мир Лианы Мориарти, перенесенный на экраны Дэвидом Э. Келли. Что за путешествие это было! Теперь все в руках Андреа Арнольд. Я так благодарна, что появилась возможность продолжить исследовать характеры главных персонажей и поработать над сериалом с моими друзьями».

Сценарий

Сценарист первого сезона Дэвид Э. Келли также подтвердил свое возвращение в съемочную команду. Келли уже написал сценарии ко всем семи сериям, они частично основаны на рассказах Лианы Мориарти. «Сейчас мы обдумываем все идеи и собираем команду, чтобы продолжить историю. Я смотрю на все оптимистично, так как многие из нас хотят это сделать. И я чувствую, что нам еще есть, что рассказать», — сказал Келли TVLine. Представители канала HBO обещают, что новый сезон будет исследовать «пагубность лжи, прочность дружбы, хрупкость брака и конечно свирепую ожесточенность в вопросах воспитания. Отношения разорвутся, верность разрушится, эмоциональные и физические травмы ослабнут».

Режиссер

Режиссер первого сезона Жан-Марк Валле считает «Большую маленькую ложь» законченной картиной. В интервью изданию Vulture он заявил, что против продолжения. «Сериал закончился идеально. Нет никакого смысла делать второй сезон. Это единоразовая история, которая закончилась так, чтобы зритель сам мог поразмышлять над возможным продолжением», — сказал Валле. Поэтому телеканал начал искать нового режиссера и утвердил англичанку Андреа Арнольд.

Андреа Арнольд известна как самобытный автор и один из самых интересных режиссеров современности, за которым стоит следить. В 1996 году она получила «Оскар» за короткометражный фильм Wasp. Прорывными фильмами для нее стали «Аквариум» 2009 года — социальная драма взросления в декорациях английских спальных районов, а также экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». В 2016 году она сняла роуд-муви «Американская милашка» с Шайей ЛаБафом и Райли Кио в ролях. Этот фильм получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Арнольд также является одним из режиссеров сериала I Love Dick, который был снят на основе одноименного бестселлера.