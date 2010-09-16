Групповое фото творческого объединения художников «1.T».
Историческое место в Лондоне, через которое можно попасть в депо метрополитена.
Существует грань между художниками, рисующими граффити, и обычными хулиганами. Другое дело, что первым иногда хочется не отличаться от вторых — по‑крайней мере, внешне.
Художник должен уметь проникать в самые труднодоступные места. И при этом не попадаться полиции.
Граффитисты редко пускают чужаков к себе в дом. И еще реже позволяют фотографировать свои мастерские, где они не только живут, но и строят планы будущих ночных акций.
Он в определенной степени является аутсайдером в среде лондонских художников. Dref — приезжий, поэтому ему живется труднее, чем коллегам.
Жизнь человека, рисующего граффити, связана с профессиональным риском. К примеру, преодоление заборов нередко заканчивается, как минимум, испорченной одеждой.
Граффити занимаются люди из совершенно разных слоев общества и поколений. Художники из поколения 80-х и 90-х годов увлекались параллельными субкультурами: к примеру, рейвом или футболом. Современные граффитисты больше интересуются дизайном, интернетом. Разумеется, это сказывается на содержании их работ.
Этот художник любит разрисовывать своими граффити крышы различных строений.
Отец и сын. Daz является одним из основоположников лондонского граффити. За последние 10 лет он открыл две художественные галереи.
Отправляясь разрисовывать поезда, Dodo обычно надевает этот костюм. Он говорит, что уборщики, увидев его, в ужасе убегают, — думая, что столкнулись с призраком.
Несколькими днями ранее J, убегая от полиции, выпрыгнул из поезда и сломал ногу.
В этом месте Slam провел немало времени. Многие художники, занимавшиеся граффити, теперь говорят, что потратили на это лучшие годы своей молодости.