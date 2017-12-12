Создатель Telegram Павел Дуров открыл новый офис на 23-м этаже одной из башен Dubai Media City и
- У Дурова есть аккаунт в Tinder. В приложении у него стоит фотография с обнаженым торсом, а подпись в профиле гласит: «Не ищу здесь ничего серьезного и несерьезного». «Балуюсь с приложением», — прокомментировал он.
- Дуров открыл офис в Дубае, чтобы не платить налоги, и «это вопрос принципа». «Многие люди в западном мире не представляют, насколько налоги ограничивают их возможности. Может выйти так, что вы заплатите почти половину своего дохода в виде налогов, а это по факту означает, что вы работаете на правительство 180 дней в году. Я думаю, что могу найти лучший способ потратить деньги на благо общества», — заявил он.
- Год назад Дуров купил 2000 биткойнов по $750 каждый — на общую сумму в $1,5 миллиона. Сегодня его приобретение оценивается в более чем $35 миллионов. «Биткойн — это цифровое золото», — считает основатель «Вконтакте».
- Дурову предлагали от трех до пяти миллиардов долларов за Telegram. По его словам, это были крупные игроки Силиконовой долины. Называть их имена он отказывается — как и продавать приложение. «Даже за $20 миллиардов. Оно не для продажи», — заявил Дуров.