Музыкант, лидер The Smiths Стивен Патрик Моррисси утончил свою позицию по поводу скандала с Харви Вайнштейном и Кевином Спейси, которых обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии. Ранее в интервью Der Spiegel он заявил: «Если ты оказываешься в чьей-то спальне, то нужно понимать, к чему это может привести, и спросить себя: «Почему мы здесь, а не внизу, в лобби?».
За это высказывание Моррисси раскритиковали коллеги по цеху, в частности,
В заявлении,
Убил бы я Дональда Трампа? Нет, никогда.
Поддержал бы я наклонности Кевина Спейси? Нет, никогда.
Поддержал бы я насилие над детьми? Нет, никогда.
Поддержал бы я сексуальные домогательства? Нет, никогда.
Поддержал бы я изнасилование? Нет, никогда.
Справедливо ли Der Speigel донес мои взгляды? Нет, ни разу.
Буду ли я когда-либо снова говорить с печатными СМИ? Нет, никогда