Музыкант, лидер The Smiths Стивен Патрик Моррисси утончил свою позицию по поводу скандала с Харви Вайнштейном и Кевином Спейси, которых обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии. Ранее в интервью Der Spiegel он заявил: «Если ты оказываешься в чьей-то спальне, то нужно понимать, к чему это может привести, и спросить себя: «Почему мы здесь, а не внизу, в лобби?».

За это высказывание Моррисси раскритиковали коллеги по цеху, в частности, вокалистка Garbage Ширли Мэнсон .

В заявлении, опубликованном в фейсбуке, Моррисси признался, что «по глупости впустил Der Spiegel в жизнь», и теперь больше не намерен общаться с печатной прессой. По его словам, СМИ «настолько озабочены своими представлениями о мире, что не нуждаются в вашем мнении». Музыкант также отметил, что просил Der Spiegel прислать ему полную аудиозапись интервью, но ему отказали.

Убил бы я Дональда Трампа? Нет, никогда.

Поддержал бы я наклонности Кевина Спейси? Нет, никогда.

Поддержал бы я насилие над детьми? Нет, никогда.

Поддержал бы я сексуальные домогательства? Нет, никогда.

Поддержал бы я изнасилование? Нет, никогда.

Справедливо ли Der Speigel донес мои взгляды? Нет, ни разу.

Буду ли я когда-либо снова говорить с печатными СМИ? Нет, никогда