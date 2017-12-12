Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы российских интернет-пользователей и опубликовали самые популярные темы 2017 года.

Главными темами года стали теракт в петербургском метро, группы смерти во «Вконтакте» «Синий кит», скандал вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя, введение штрафа за отсутствие знака «Шипы», деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, эпидемия вируса Коксаки в Турции, сильный шторм в Москве, мощи Николая Чудотворца в Москве, преследование рохинджа в Мьянме и открытие парка «Зарядье».

Главным мемом в России стало слово «Эщкере», популяризированное рэпером Фейсом. Оно произошло от фирменного выражения Лил Пампа (американский хип-хоп-исполнитель. — Esquire) esketit, которое в свою очередь является искаженной версией фразы Let`s get it (с англ. «Давай получим это». — Esquire).

В список главных мемов также попали Ждун, фраза «Это фиаско, братан», чевапчичи — блюдо народов Балканского полуострова, ставшее мемом из-за рекламы «Мираторга», а также фраза «На донышке», распространившаяся после выступления Дианы Шурыгиной на Первом канале. Среди других мемов значатся слова баттл-рэпера Гнойного «Изи-изи, рил ток, синк эбаут ит», мем с птицей с руками «Так блэт», слова Хайп, Винишко-тян и фраза Ave maria deus vult (с лат. «Радуйся, Мария, этого хочет Бог». — Esquire), которую стали широко использовать в сети после игры Crusader Kings II.

Среди явлений и предметов, которые больше всего заинтересовали россиян в 2017 году: криптовалюта, спиннеры, iPhone X, Samsung Galaxy S8, iPhone 8, голосовой помощник Алиса, рэп-баттлы, обновленная Nokia 3310, блокчейн, а также новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

Самыми упоминаемыми мужчинами по версии «Яндекса» стали певец Дима Билан, телеведущий Андрей Малахов, актер Армен Джигарханян, режиссер Кирилл Серебренников и Face. Женщин, которые чаще всего вспоминали пользователи рунета: Мария Максакова, Юлия Самойлова, Диана Шурыгина, Дана Борисова и Анастасия Волочкова.

Список фильмов возглавил фильм ужасов «Оно», потом идет мультфильм «Гадкий я 3», «Стражи Галактики 2», «Викинг» и «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки». Из зарубежных сериалов наибольшей популярностью пользовалась «Игра престолов», украинский сериал «Гречанка», «Шерлок», «Ривердэйл» и «Ходячие мертвецы». Что касается российских сериалов, то это «Молодежка», «Отель «Элеон»» и «Чернобыль. Зона отчуждения».

В спорте пользователей «Яндекса» больше всего интересовали Чемпионат мира по хоккею, Кубок конфедераций, Чемпионат России по футболу, боксерский бой Мейвезера с Макгрегором и чемпионат КХЛ.