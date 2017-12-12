8 декабря жительница Теннеси Киберли Джонс опубликовала у себя в фейсбуке видео, где ее сын Китон рассказывает о травле в школе. За несколько дней видео набрало миллионы просмотров, а в поддержку Китона высказалось огромное число пользователей социальных сетей, в том числе Милли Бобби Браун, Снуп Догг, Кэти Перри, Джастин Бибер и другие знаменитости.
Однако вечером 11 декабря семью мальчика начали обвинять в расизме, после чего интернет-пользователи и звезды начали удалять посты со словами поддержки или осуждать семью Китона и его самого. Поводом стала фотография, где Китон и его семья позируют на фоне флага Конфедерации, а в профилях, которые приписывают Кимберли, нашлись посты с расистскими высказываниями. В сети также появилось несколько страниц для сбора пожертвований GoFundMe на имя Кимберли Джонс с просьбами финансово поддержать Китона.
Все началось с того, что афроамериканский активист Тарик Нашид в твиттере
That viral video of— Tariq Nasheed (@tariqnasheed)
#KeatonJonestalking about being bullied is heartbreaking, and I feel sympathetic towards that child.
But his mom, Kimberly on the other hand, is a suspected racist who makes very problematic posts bullying Black protesters
#TheIrony pic.twitter.com/NUhidunP8z 11 декабря 2017 г.
Сама Кимберли Джонс публично отвергла обвинения в расизме,
Кимберли также отметила, что лишь одна страница для сбора пожертвований GoFundMe открыта с ее согласия («остальные фейк»). Мать Китона призвала окружающих не обращать внимания на слухи и продолжать поддерживать ее сына. Тем временем руководство школы подтвердило факт издевательств над Китоном.
«Людям хочется ненавидеть меня, и пусть. Но я все равно прошу вас: поговорите с вашими детьми. Потому что это эпидемия», — сказала Кимберли, подразумевая проблему буллинга.