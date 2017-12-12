8 декабря жительница Теннеси Киберли Джонс опубликовала у себя в фейсбуке видео, где ее сын Китон рассказывает о травле в школе. За несколько дней видео набрало миллионы просмотров, а в поддержку Китона высказалось огромное число пользователей социальных сетей, в том числе Милли Бобби Браун, Снуп Догг, Кэти Перри, Джастин Бибер и другие знаменитости.

Однако вечером 11 декабря семью мальчика начали обвинять в расизме, после чего интернет-пользователи и звезды начали удалять посты со словами поддержки или осуждать семью Китона и его самого. Поводом стала фотография, где Китон и его семья позируют на фоне флага Конфедерации, а в профилях, которые приписывают Кимберли, нашлись посты с расистскими высказываниями. В сети также появилось несколько страниц для сбора пожертвований GoFundMe на имя Кимберли Джонс с просьбами финансово поддержать Китона.

Все началось с того, что афроамериканский активист Тарик Нашид в твиттере опубликовал скриншот страницы Кимберли Джонс в фейсбуке, где написано: «Дорогие оскорбленные американцы. Если вы не кровоточите, у вас не торчат кости и вы можете дышать, ПРЕКРАТИТЕ плакаться. Ради всего святого, люди просто никогда не получали хорошую трепку. И прежде чем вы начнете жаловаться мне на метафорические, эмоциональные, финансовые, исторические страдания — Хватит. Присоединяйтесь к группе». Нашид назвал Кимберли «предполагаемым расистом», чьи «проблемные посты являются издевкой над протестующими афроамериканцами».

That viral video of #KeatonJones talking about being bullied is heartbreaking, and I feel sympathetic towards that child.

But his mom, Kimberly on the other hand, is a suspected racist who makes very problematic posts bullying Black protesters #TheIrony pic.twitter.com/NUhidunP8z — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) 11 декабря 2017 г.

Сама Кимберли Джонс публично отвергла обвинения в расизме, пишет Daily Mail. «Мы не расисты. Люди, которые знают нас лично, в курсе», — заявила она. По словам Кимберли, она опубликовала фотографии с флагом Конфедерации, потому что нашла их «ироничными» и «экстремально» смешными. «Мне искренне жаль. Если бы я могла вернуть все назад, я бы это сделала», — добавила она.

Кимберли также отметила, что лишь одна страница для сбора пожертвований GoFundMe открыта с ее согласия («остальные фейк»). Мать Китона призвала окружающих не обращать внимания на слухи и продолжать поддерживать ее сына. Тем временем руководство школы подтвердило факт издевательств над Китоном.

«Людям хочется ненавидеть меня, и пусть. Но я все равно прошу вас: поговорите с вашими детьми. Потому что это эпидемия», — сказала Кимберли, подразумевая проблему буллинга.