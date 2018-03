Свой 51-й день рождения сегодня отмечает одна из величайших песен прошлого столетия — Foxy Lady, записанная Джими Хендриксом и его музыкантами в лондонской студии CBS. Композиция вошла в дебютный альбом The Jimi Hendrix Experience «Are You Experienced». Трек включен в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone.



До сих пор бытует мнение, что прообразом Foxy Lady (или Foxey Lady — в таком варианте написания трек прижился в США и Канаде) была девушка Джими Кэти Этченгем. Однако есть и те, кто склонны думать, что Хендрикс посвятил песню наркотикам, хотя подтверждений последней версии нет, либо они притянуты за уши.



Официального видеоклипа на композицию нет, но сохранились архивные записи с концертов, например, выступление The Jimi Hendrix Experience в мае 1986 года на фестивале The Miami Pop. У зрителя есть возможность и увидеть виртуозную игру Хендрикса, и услышать Foxy Lady в том варианте, в котором она не звучит в студийной записи.