Режиссер Дэнни Бойл, обладатель «Оскара» и автор фильмов «На игле» и «Миллионер из трущоб», объединился с граффити-художником Бэнкси для создания рождественского документального фильма The Alternativity. Об этом сообщает Deadline.

Фильм длительностью один час покажут 17 декабря, в 21:00 по лондонскому времени, на канале BBC Two. В основе картины — перформанс Бэнкси на автостоянке отеля The Walled Off в Вифлееме, городе, считающемся местом рождения Иисуса Христа.

За производство фильма отвечает компания Acme Films, которая недавно выпустила документальную ленту Public Enemies — Jay Z Vs Kanye и успела поработать с Бэнкси в 2015 году над его парком развлечений Dismaland.