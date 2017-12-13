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На этой неделе в российский прокат выходит восьмой эпизод «Звездных войн» — «Последние джедаи». Одну из главных ролей в фильме сыграл 25-летний британец Джон Бойега — новый любимец фанатов далекой Галактики.

В предыдущей части его герой Финн, или FN-2187, оставил «карьеру» штурмовика и подался в бега, по дороге подружился с Рей и пилотом По Дэмероном (персонажами Дейзи Ридли и Оскара Айзека). Конец фильма застает его на лечении на корабле сил Сопротивления — после того, как Кайло Рен, внук Дарта Вейдера, поразил его световым мечом.

Подробности сюжета нового эпизода, Бойега, как и положено, упорно держит в секрете. Зато с удовольствием рассказывает, как проводил время на закрытой вечеринке в честь премьеры «Звездных войн», помогал принцам Уильяму и Гарри с примеркой костюмов штурмовиков и играл в видеоигры с Оскаром Айзеком.

Как ты все успеваешь? Совсем недавно ты появился в фильме Кэтрин Бигелоу «Детройт», на носу — «Тихоокеанский рубеж», в котором ты взял на себя еще и функции продюсера — наряду с Гильермо Дель Торо.

Это моя новая реальность, в которой я пытаюсь существовать. Ищу собственный ритм, балансирую между рабочим и личным времем — все-таки хочу успевать проводить время и с семьей. Пока что получается, но скажу вам честно: дается мне это не так легко, как хотелось бы.

Каково это — знать, что твоя жизнь распланирована до 2020-го года, когда выйдет 9-ый по счету эпизод «Звездных войн»?

А-а-а (качает головой).

Не можем говорить на эту тему, да? Ну хорошо, тогда поделись своими впечатлениями о «Последних джедаях»? Чего ждать зрителю?

Между съемками «Пробуждения силы» и «Последними джедаями» прошло два года. Возвращение на съемочную площадку было сродни началу нового учебного года в школе — было весело и радостно. Несмотря на то, что съемки стали масштабнее, меня не покидало ощущение, что мы снимаем независимый фильм, — настолько члены команды стали близки друг к другу.

Небольшой независимый фильм, говоришь?

Независимый фильм, только большой всех смыслах! (Смеется)

Ну хоть смерть Хана Соло удалось оплакать?

В новом эпизоде мы продолжаем историю, начатую Джей-Джей Абрамсом в «Звездных войнах: Пробуждение силы». Но в этот раз персонажам уделяется гораздо больше внимания, и поверьте, им придется нелегко. Скажу так: в истории франшизы еще не было фильма, который настолько глубоко раскрывал бы тему войны. Хороших и плохих героев больше нет — они все неоднозначные! В новом фильме Рей тренируется, мой герой лечится после травмы, а история развивается в таком быстром темпе, что о Хане Соло и подумать некогда.

Не дразни, ведь нам его еще не показали. Скажи, а как ты отдыхаешь? Бывало такое, чтобы ты взял и уснул на борту «Тысячелетнего сокола» от усталости?

(Смеется) Перерывы между съемками я обычно проводил в трейлере (специальные автобусы для актеров. — Esquire) Оскара Айзека — мы играли в Street Fighter. Только у него был телевизор и Playstation 4!

Ты же помогал при создании новой видеоигры к «Звездным войнам», верно?

Я всегда был фанатом франшизы и давно начал играть в Star Wars: The Force Unleashed. Ну, а потом вышла Star Wars: Battlefront. Я играл в нее часами, и комментарии, возникавшие в процессе, транслировал в твиттер. Их увидели разработчики, они связались со мной и предложили поучаствовать в работе над обновленной версией. Так я подключился к проекту и озвучил самого Финна!

У «Звездных войн» огромная фанатская база. Как складываются отношения с поклонниками?

Скажем так, любовь с фанатами хоть и взаимная, но почти безмолвная — мы не проявляем бурных эмоций (смеется). Помню, как-то заправлял свою машину, за мной стоял парень в футболке с моим персонажем на весь торс, а в машине у него лежала огромная коробка Star Wars с кучей голубых лазерных мечей! Я тогда подумал: не буду сильно высовываться, тогда, может, он меня и не заметит… Так что ты думаешь? Он и не узнал, пока его машина не проехала вплотную мимо моей. Надо было видеть его лицо, когда на него снизошло озарение! Все, что я услышал, это восклицание «О мой бог!!!» Вот такая у нас любовь с фанатами: когда они меня узнают, я уже далеко-далеко…

Кстати, правда, ваше лицо можно увидеть и на футболках, и на биллбордах и даже на почтовых марках в Великобритании. А назови самый странный предмет, на котором ты себя обнаруживал?

На бутылке воды! Это было очень странно.

А если говорить о королевской семье «Звездных войн», каково было работать с Кэрри Фишер, которую мы потеряли год назад?

Работать с ней было потрясающе. Мы снимались по шесть дней в неделю, было тяжело, и она всегда нас смешила, разряжала атмосферу своими шутками. Но рассказать вам их не могу — это останется только между нами, актерами «Звездных войн».

A post shared by John Boyega (@johnboyega) on Dec 28, 2016 at 12:29am PST

Да, вы в «Звездных войнах» любите секреты и умеете их хранить. А как работалось принцами Гарри и Уильямом? Помогали им облачиться в костюмы штурмовиков?

О, да! Конечно, я им помогал и даже успокаивал, чтобы они запаниковали во время съемок и не поставили свою королевкую репутацию под удар. В итоге они все равно обнимались с Чуббаккой и играли с дроидами, как с щенками. Но не могу их винить!

А каких созданий из вселенной «Звездных войн» ты любишь больше всего?

Эвоки! Они потрясающие!

А твой кот Логан, известный на весь инстаграм , их тоже полюбил? Купил ему плюшевую версию?

Нет, ты что, он же их растерзает!

Расскажи напоследок, как прошла вечеринка в честь премьеры «Последних джедаев»? Говорят, Дейзи Ридли работала бартендером и миксовала всем коктейли?

Вечеринка прошла в Музее естествознания в Лондоне, в который я ходил с детства. Все здание было целиком отведено под «Звездные войны». Мы бегали по темным пустым коридорам, как дети. Ну а в основном зале — везде и повсюду — танцевали штурмовики. И все это на фоне динозавров в полную величину — вот такой сюрреализм.

Кстати, а кто лучше всех танцует из актеров «Звездных войн»?