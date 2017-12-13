На этой неделе в российский прокат выходит восьмой эпизод «Звездных войн» — «Последние джедаи». Одну из главных ролей в фильме сыграл 25-летний британец Джон Бойега — новый любимец фанатов далекой Галактики.
В предыдущей части его герой Финн, или FN-2187, оставил «карьеру» штурмовика и подался в бега, по дороге подружился с Рей и пилотом По Дэмероном (персонажами Дейзи Ридли и Оскара Айзека). Конец фильма застает его на лечении на корабле сил Сопротивления — после того, как Кайло Рен, внук Дарта Вейдера, поразил его световым мечом.
Подробности сюжета нового эпизода, Бойега, как и положено, упорно держит в секрете. Зато с удовольствием рассказывает, как проводил время на закрытой вечеринке в честь премьеры «Звездных войн», помогал принцам Уильяму и Гарри с примеркой костюмов штурмовиков и играл в видеоигры с Оскаром Айзеком.
Как ты все успеваешь? Совсем недавно ты появился в фильме Кэтрин Бигелоу «Детройт», на носу — «Тихоокеанский рубеж», в котором ты взял на себя еще и функции продюсера — наряду с Гильермо Дель Торо.
Это моя новая реальность, в которой я пытаюсь существовать. Ищу собственный ритм, балансирую между рабочим и личным времем — все-таки хочу успевать проводить время и с семьей. Пока что получается, но скажу вам честно: дается мне это не так легко, как хотелось бы.
Каково это — знать, что твоя жизнь распланирована до 2020-го года, когда выйдет 9-ый по счету эпизод «Звездных войн»?
А-а-а (качает головой).
Не можем говорить на эту тему, да? Ну хорошо, тогда поделись своими впечатлениями о «Последних джедаях»? Чего ждать зрителю?
Между съемками «Пробуждения силы» и «Последними джедаями» прошло два года. Возвращение на съемочную площадку было сродни началу нового учебного года в школе — было весело и радостно. Несмотря на то, что съемки стали масштабнее, меня не покидало ощущение, что мы снимаем независимый фильм, — настолько члены команды стали близки друг к другу.
Небольшой независимый фильм, говоришь?
Независимый фильм, только большой всех смыслах! (Смеется)
Ну хоть смерть Хана Соло удалось оплакать?
В новом эпизоде мы продолжаем историю, начатую Джей-Джей Абрамсом в «Звездных войнах: Пробуждение силы». Но в этот раз персонажам уделяется гораздо больше внимания, и поверьте, им придется нелегко. Скажу так: в истории франшизы еще не было фильма, который настолько глубоко раскрывал бы тему войны. Хороших и плохих героев больше нет — они все неоднозначные! В новом фильме Рей тренируется, мой герой лечится после травмы, а история развивается в таком быстром темпе, что о Хане Соло и подумать некогда.
Не дразни, ведь нам его еще не показали. Скажи, а как ты отдыхаешь? Бывало такое, чтобы ты взял и уснул на борту «Тысячелетнего сокола» от усталости?
(Смеется) Перерывы между съемками я обычно проводил в трейлере (специальные автобусы для актеров. — Esquire) Оскара Айзека — мы играли в Street Fighter. Только у него был телевизор и Playstation 4!
Ты же помогал при создании новой видеоигры к «Звездным войнам», верно?
Я всегда был фанатом франшизы и давно начал играть в Star Wars: The Force Unleashed. Ну, а потом вышла Star Wars: Battlefront. Я играл в нее часами, и комментарии, возникавшие в процессе, транслировал в твиттер. Их увидели разработчики, они связались со мной и предложили поучаствовать в работе над обновленной версией. Так я подключился к проекту и озвучил самого Финна!
У «Звездных войн» огромная фанатская база. Как складываются отношения с поклонниками?
Скажем так, любовь с фанатами хоть и взаимная, но почти безмолвная — мы не проявляем бурных эмоций (смеется). Помню, как-то заправлял свою машину, за мной стоял парень в футболке с моим персонажем на весь торс, а в машине у него лежала огромная коробка Star Wars с кучей голубых лазерных мечей! Я тогда подумал: не буду сильно высовываться, тогда, может, он меня и не заметит… Так что ты думаешь? Он и не узнал, пока его машина не проехала вплотную мимо моей. Надо было видеть его лицо, когда на него снизошло озарение! Все, что я услышал, это восклицание «О мой бог!!!» Вот такая у нас любовь с фанатами: когда они меня узнают, я уже далеко-далеко…
Кстати, правда, ваше лицо можно увидеть и на футболках, и на биллбордах и даже на почтовых марках в Великобритании. А назови самый странный предмет, на котором ты себя обнаруживал?
На бутылке воды! Это было очень странно.
А если говорить о королевской семье «Звездных войн», каково было работать с Кэрри Фишер, которую мы потеряли год назад?
Работать с ней было потрясающе. Мы снимались по шесть дней в неделю, было тяжело, и она всегда нас смешила, разряжала атмосферу своими шутками. Но рассказать вам их не могу — это останется только между нами, актерами «Звездных войн».
Да, вы в «Звездных войнах» любите секреты и умеете их хранить. А как работалось принцами Гарри и Уильямом? Помогали им облачиться в костюмы штурмовиков?
О, да! Конечно, я им помогал и даже успокаивал, чтобы они запаниковали во время съемок и не поставили свою королевкую репутацию под удар. В итоге они все равно обнимались с Чуббаккой и играли с дроидами, как с щенками. Но не могу их винить!
А каких созданий из вселенной «Звездных войн» ты любишь больше всего?
А твой кот Логан,
Нет, ты что, он же их растерзает!
Расскажи напоследок, как прошла вечеринка в честь премьеры «Последних джедаев»? Говорят, Дейзи Ридли работала бартендером и миксовала всем коктейли?
Вечеринка прошла в Музее естествознания в Лондоне, в который я ходил с детства. Все здание было целиком отведено под «Звездные войны». Мы бегали по темным пустым коридорам, как дети. Ну а в основном зале — везде и повсюду — танцевали штурмовики. И все это на фоне динозавров в полную величину — вот такой сюрреализм.
Кстати, а кто лучше всех танцует из актеров «Звездных войн»?