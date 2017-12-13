

Cловарь английского языка Merriam-Webster, выбрал «феминизм» словом 2017 года, сообщается на сайте словаря.

Сегодня «феминизм» имеет следующие определения: «теория политического, экономического и социального равенства полов» и «организованная деятельность в защиту прав и интересов женщин».

Редактор словаря Питер Соколовский отметил , что число поисковых запросов слова «феминизм» выросло на 70% по сравнению с 2016 годом. Интерес пользователей подогревали резонансные события, репортажи и общественные дискуссии.

Пристальное внимание к «феминизму» стало особенно заметно после «Женских маршей» в США, которые стали реакцией на избрание Дональда Трампа президентом США. Слово вновь появилось в новостных заголовках после заявления советника президента США Келлиэнн Конуэй о том, что она не считает себя феминисткой.

«В этом случае определение феминизма само по себе стало объектом новостей, и многие люди начали искать значение слова», — объяснили в Merriam-Webster.

Росту популярности также поспособствовали премьера фильма «Чудо-женщина» и сериал «Рассказ служанки» телеканала Hulu, а также стал скандал с сексуальными домогательствами в США.

В десятку популярных слов 2017 года также вошли complicit («соучастник» или «замешанный»), recuse («отвод») и empathy («эмпатия»), dotard («старый дурак»), syzygy («сигизия»), gyro («шаурма»), federalism («федерализм»), hurricane («ураган»), gaffe («оплошность»).