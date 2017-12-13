Телеканал HBO опубликовал трейлер документального фильма «Дэвид Боуи: последние пять лет», премьера которого состоится 8 января — в день рождения Боуи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Последние годы музыканта были очень плодотворными. Фильм охватывает период, когда Боуи работал над альбомами The Next Day и Blackstar, а также мюзиклом Lazarus. В документальной ленте покажут редкие архивные кадры, фотографии, вырезки из интервью. Режиссером картины выступил Френсис Уэйтли.

В одном из интервью Боуи изложил принцип своей художественной философии: «Забредая в воду, всегда иди как можно дальше, насколько это возможно. И только когда ты почувствуешь, что твои ноги не касаются дна, — это значит, ты оказался в нужном месте, и пора сделать что-то потрясающее».

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в США.