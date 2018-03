Netflix назвал самые популярные сериалы 2017 года, разбив их на четыре категории:

«Сериалы, которые нас поглотили» (The Shows We Devoured) «Сериалы, которые мы смаковали» (The Shows We Savoured), «Сериалы, ради которых мы были готовы пойти на обман» (The Shows That Got Us Cheating) «Сериалы, которые нас объединяли» (The Shows That Brought Us Together).

Сериалы, которые мы проглотили

«Пожалуй, посмотрю еще одну серию».

1. «Американский вандал» (American Vandal)

2. «Субура» (Suburra: Blood on Rome)

3. «Девочки Гилмор» (Gilmore Girls: A Year in the Life)

4. 3%

5. «13 причин почему» (13 Reasons Why)

6. «Железный кулак» (Marvel's Iron Fist)

7. «Энн» (Anne with an E)

8. «Неуправляемая» (Ingobernable)

9. «Путешественники» (Travelers)

10. «Хранители» (The Keepers)

Сериалы, которые мы смаковали

«Сериал так хорош, что мне нужно время, чтобы все переварить»

1. «Корона» (The Crown)

2. «Большой рот» (Big Mouth)

3. «Нео Йокио» (Neo Yokio)

4. "Лемони Сникет: 33 несчастья" (A Series of Unfortunate Events)

5. "Блеск" (GLOW)

6. "Друзья с колледжа" (Friends from College)

7. «Озарк» (Ozark)

8. "Нетипичный" (Atypical)

9. "Дорогие белые" (Dear White People)

10. «Раскосяченные» (Disjointed)

Сериалы, ради которых мы были готовы пойти на обман

«На самом деле я не пошел спать, я смотрел новую серию»

1. «Нарко» (Narcos)

2. "13 причин почему" (13 Reasons Why)

3. «Очень странные дела» (Stranger Things)

4. "Оранжевый — хит сезона" (Orange is the New Black)

5. «Восьмое чувство» (Sense 8)

6. «Черное зеркало» (Black Mirror)

7. «Защитники» (Marvel's The Defenders)

8. «Железный кулак» (Marvel's Iron Fist)

9. «Озарк» (Ozark)

10. «Охотник за разумом» (Mindhunter)

Сериалы, которые объединяли

«Как здорово, что мы стали проводить вместе больше времени за просмотром этого сериала»

1. «Оранжевый — хит сезона» (Orange is the New Black)

2. «Очень странные дела» (Stranger Things)

3. "Нарко" (Narcos)

4. "13 причин почему" (13 Reasons Why)

5. «Озарк» (Ozark)

6. «Защитники» (Marvel's The Defenders)

7. "Охотник за разумом" (MINDHUNTER)

8. «Железный кулак» (Marvel's Iron Fist)

9. «Черное зеркало» (Black Mirror)

10. "Грейс и Фрэнки" (Grace & Frankie)